"Usmidig ordning" og "afvisningsservice." Borgerservice i Kerteminde har på det seneste fået en del øgenavne. Rejsefotograf Claus Frederiksen mødtes for nylig med udvalgsformand Jens Gantriis (V) for at drøfte de mange ugers ventetid i ekspeditionen.

Nordøstfyn: - Jeg vil gerne præsentere lidt fakta ude fra den virkelige verden. Rejsefotograf og borger i Kerteminde Kommune, Claus Frederiksen, ville gerne mødes med én af de ansvarlige bag beslutningen om, at det siden december 2018 har været nødvendigt at bestille tid til ekspedition i Borgerservice i Kerteminde. Det er en beslutning, der har mødt meget kritik, fordi det har betydet, at der kan være op til fire ugers ventetid på at få en tid. Efter at have læst om de lange ventetider på at få en tid til ekspedition i Borgerservice i Kerteminde, skrev rejsefotograf Claus Frederiksen til avisen og fortalte, hvordan han selv måtte lægge et massivt pres på Borgerservice, da han to gange inden for relativ kort tid havde brug for Borgerservice. Formand for erhvervs - og vækstudvalget, Jens Gantriis (V), indvilgede i at mødes med Claus Frederiksen over en kop kaffe på Frivilligcentret på Kulturhus Fjorden.

Jeg kan sagtens forstå konceptet med tidsbestilling, men det kan være svært at hælde alle borgere i én kasse, fordi de er forskellige og også har forskellige forudsætninger. Claus Frederiksen, borger i Kerteminde Kommune om tidsbestilling til ekspedition i Borgerservice.

To valg lagde Borgerservice ned Udvalgsformanden mener, at de to valg - Europa-Parlamentsvalget og Folketingsvalget, som netop har været afholdt, har været med til at lægge et massivt pres på administrationen i Borgerservice her i de første måneder af året. - Der har været rigtig mange borgere, som skulle ind og brevstemme, og det har kunne mærkes, men medarbejderne har virkelig gjort, hvad de kunne, forklarer han. Han tror på, at det efter sommerferien vil være lettere at komme til Borgerservice. - Hensigten med, at der skulle være tidsbestilling, var jo også, at vi skulle forny os til det bedre, og vi skulle være langt mere effektive, påpeger han. - Jeg tror stadig på, at vi har gjort det rigtige, siger han og mener, at der kun er én ud af 100 borgere i kommunen, der er som Claus Frederiksen, som ikke bare kan bestille en tid og overholde den aftale. Det erkender Claus Frederiksen, og han mener heller ikke, at Kerteminde Kommune skal gå tilbage til den oprindelig model, hvor man bare kom ind fra gaden uden tidsbestilling, trak et nummer og satte sig til at vente. - Jeg kan sagtens forstå konceptet med tidsbestilling, men det kan være svært at hælde alle borgere i én kasse, fordi de er forskellige og også har forskellige forudsætninger, forklarer han. Han fortæller, at han også har venner, der er håndværkere, og som i hverdagene ikke nødvendigvis arbejder i kommunen - eller på Fyn for den sags skyld. De kan derfor være nødt til at opsøge Borgerservice uden for kommunen. - Vi skal være fleksible over for sådan én som dig, og vi skal også kunne tage akutte ting ind, siger Jens Gantriis til Claus Frederiksen og fortæller, at allerede nu er der dagligt omkring fem akutte henvendelser, som medarbejderne i Borgerservice sørger for at tage sig af.

Torsdag uden tidsbestilling Jens Gantriis har selv oplevet, hvordan det fungerer med en tidsbestilling og ekspedition i Borgerservice. Han har nemlig selv lige fået sit pas fornyet. - Jeg havde en tid klokken 12.12, og klokken 12.14 var jeg ekspederet, fortæller han. Han synes derfor, at det var gnidningsfrit og uden problemer. Dog synes han, at det var lidt dumt, at han også var nødt til at have en tid for at kunne afhente sit pas på Borgerservice. Det lille bump kommer der nu en løsning på, for det er nu besluttet, at man for fremtiden om torsdagen mellem klokken 17 og 18 kan hente sit pas i Borgerservice uden tidsbestilling. Jens Gantriis lover, at hvis ventetiden på at få en tid i Borgerservide efter sommerferien stadig er for lang, er det noget, der politisk skal kigges på.