- I gode byrum går de byarkitektoniske værdier hånd i hånd med funktionalitet. Når det viser sig, at arkitekturen - og her brostensbelægningen - ikke lever op til funktionalitet på det pågældende sted, er det vigtigt at finde en ny løsning, som fastholder den arkitektoniske helhed og idé, og der sikrer kvaliteten i projektet. Vi er glade for, at vi sammen med kommunen kan sikre denne kvalitet og samtidig afhjælpe de gener, der er oplevet i Renæssancehavnen i Kerteminde, siger Astrid Bruus Thomsen, der er programchef i Realdania.

I en pressemeddelelse skriver Realdania og Kerteminde Kommune, at Realdania giver to millioner kroner og Kerteminde Kommune en million kroner til en ændring af belægningen.

Kerteminde: Efter fem års klager fra utilfredse borgere over de toppede brosten i Renæssancehavnen, ser det nu endelig ud til, at der kommer en løsning.

De nye brosten skal testes

Realdania og Kerteminde Kommune understreger, at den nye løsning vil blive udført, så den arkitektoniske kvalitet i Renæssancehavnen fastholdes.

- Renæssancehavnen er udviklet i et konstruktivt samarbejde med Realdania og er et vigtigt element i udvikling af hele havneområdet. Vi står nu overfor en yderlige udvikling af vores havneområde, og jeg er derfor glad for, at vi nu har fundet en løsning på støjproblemerne i Renæssancehavnen, fortæller borgmester Kasper Olesen.

Det bliver Schønherr Landskabsarkitekter, der var rådgiver på det oprindelige projekt, der i samarbejde med Kerteminde Kommune skal stå for opgaven med at få støjsikret Renæssancehavnen.

Forinden de nye brosten bliver lagt, skal der etableres et testområde med den nye belægning, hvor den nye brostensløsning skal afprøves.

- Det er meget glædeligt, at Realdania nu medvirker økonomisk til at løse støjproblemerne i Renæssancehavnen. Jeg ser frem til at vi sammen udvikler en løsning, der fastholder byrummets karakter og som løser de støjproblemer, der gennem længere tid har været "et skår i glæden" over den flotte Renæssancehavn, siger formand for miljø- og teknikudvalget, Jesper Hempler.