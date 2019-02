Slut med rabalder i renæssancehavnen: Nye brosten skal testes inden sommerferien

Kerteminde: En god nyhed ramte Kerteminde by lige før jul, da kommunen kunne afsløre, at det snart er slut med larmende brosten i Renæssancehavnen.

Efter fem år med klager fra naboerne, kunne den nemlig afsløre, at Realdania giver to millioner kroner og Kerteminde Kommune en million kroner til at ændre belægningen til en anden type brosten, der ikke larmer lige så meget.

- Inden sommerferien planlægges etableret et prøvefelt på cirka 20 meters længde, som skal give et indtryk af effekten af den ændrede vejbelægning, fortæller ingeniør i Kerteminde Kommune, Lars Bertelsen.

På den måde håber man, at kunne få en fornemmelse af, hvordan de nye brosten fungerer, før man efter sommerferien forventer at skifte hele brostensbelægningen på Hindsholmvej og Langegade ud.

Tidsplanen er endnu ikke helt fast, fortæller ingeniør Lars Bertelsen, men projektet forventes gennemført i 2019, og man vil desuden så vidt muligt undgå turistsæsonen.

- Formålet med projektet er at reducere rystelser og støj fra trafikken på den brostensbelagte del af Hindsholmvej ved Kerteminde Renæssancehavn, og så kan man gøre det, at man kan skifte belægningen til en glat belægning, fortæller ingeniør Lars Betelsen.

- De brosten, der ligger der nu, de er kløvede, som det hedder. Det er simpelthen granit, der er hakket ud i stykker uden efterbehandling. De sten, vi gerne vil have, er savede.

De savede brosten vil blive stokhugget på overfladen for at sikre, at belægningen ikke bliver for glat.