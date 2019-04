Kerteminde: Snart kan bilister i Kerteminde, der ikke har tjek på parkeringsreglerne, se frem til en lille hilsen i forruden.

Teknisk udvalg har nemlig besluttet, at Kerteminde fremover skal have assistance fra parkeringsvagter i Faaborg-Midtfyn Kommune til at få styr på parkerings-anarkiet i midtbyen.

- Jeg havde egentlig helst set, at vi kunne undvære parkerings-vagter, Men når det nu er, som det er, og vi kan konstatere, at folk holder uhensigtsmæssigt i forhold til trafiksikkerhed mange steder. Så er det for mig at se nødvendigt, at der kommer nogle og rydder op i det, siger formand for teknisk udvalg, Jesper Hempler (SF).

Han håber, at p-vagterne både kan være med til at øge trafiksikkerheden og desuden sikre en vis udskiftning på parkeringspladserne i midtbyen.

Løsningen vil komme til at koste Kerteminde Kommune omkring 5000 kroner om året, fordi 70 procent af indtægten på p-afgifter går til staten. Og det er en billig løsning, mener Jesper Hempler.

- Hvis vi selv skulle oprette et korps, så skulle vi selv uddanne folk, og det ville faktisk blive noget dyrere. Det med, at vi nu reducerer det til et lille timetal, og at vi så låner en anden kommunes p-vagter, gør faktisk, at vi næsten kan holde det på et nul, siger han.