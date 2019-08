- Før skulle man også bestille tid, hvis man skulle hente sit pas eller kørekort. Her har det hjulpet, at det nu kan hentes uden tidsbestilling hver torsdag mellem klokken 17-18. Dertil var der jo i foråret to valg, som også gav ekstra tryk.

Jens Gantriis (V), formand for arbejds-, erhvervs og vækstudvalget forklarer, at ventetiden er nedbragt fra cirka tre uger i gennemsnit til nu otte dage. Det er der flere grunde til.

Er blevet bedre til akutte henvendelser

Jens Gantriis synes, at den nye ordning er fordelagtig.

- Jeg synes, at det rigtige er at have tidsbestilling. Folk er jo på arbejde og kan ikke sidde at vente to timer på at få hjælp.

Før sommerferien var der særtilfælde med borgere, der havde akut brug for Borgerservice. De kan i dag blive hurtigt ekspederet, hvis det er nødvendigt.

- I dag har vi cirka fem akuttider hver dag. Der er selvfølgelig hurtig betjening, og på det punkt er vi blevet mere bedre. Det er lidt ligesom at gå til lægen. Hvis det er meget alvorligt, kan du komme i dag.

Lige nu er der ikke planer om at nedbringe ventetiden yderligere.

- Det er ikke et mål i sig selv. Langt de fleste kan jo sagtens vente på deres tid, da vi sender en SMS ud i god tid om, at deres pas eller kørekort skal fornyes.