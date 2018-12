Slut med fiskevogn i Kerteminde: Fiskeafdeling åbner i Superbrugsen

Kerteminde: År 2018 står lige på vippen til at hoppe ned i dybet for at forsvinde.

År 2019 venter på at tage over, og her har Superbrugsen i Kerteminde planer om at bygge om i slagter - og delikatesseafdelingen, og når det er overstået, flytter butikken sit fiskeudsalg ind i butikken.

Det betyder, at fiskevognen, som står uden for Superbrugsen, lukker. Det gør den faktisk allerede fra 31. december.

Superbrugsen forventer, at være klar med salg af friske fisk inde i butikken i midten af januar. /mlfa