Slut med cricketbolde på golfbanen: Klub får 40.000 til nye net

Kerteminde: Når mor siger nej, kan det være, at far siger ja. Nogenlunde sådan foregik det, da Kerteminde Cricketklub ansøgte om penge hos kommunen til nye faciliteter i kastegården.

Klubben ville gerne have et kommunalt tilskud til at minimere risikoen for, at der flyver en bold ind over hegnet og rammer en golfspiller på Great Northern. Faktisk har klubben slet ikke brugt den såkaldte kastegård i årevis på grund af slidte net og risikoen for at genere naboen, fortæller formand Torben Bøhnke:

- Vi har i stedet været otte-ni stykker hver gang, vi skulle træne, så der var nok til at løbe efter bolde. Nu behøver vi kun at være to-tre mand per gang, fortæller han.

Klubben bad om i alt 40.000 kroner, og fik først tilsagn om det halve - altså 20.000 kroner - af Folkeoplysningsudvalget.