Slut med at tisse i busken: Munkebo Bakke får penge til et infohus med toilet

Kerteminde: Foråret er allerede godt i gang, og det er kun et spørgsmål om tid, før turister og godtfolk igen flokkes om at nyde madpakken og udsigten på toppen af Munkebo Bakke. Men melder trangen sig, må de må have fat i kikkerten oppe i tårnet for at få øje på et toilet. Det blev nemlig revet ned med Bakkegården i maj 2018.

Siden da har der været politisk uenighed om en løsning, og uenigheden skinnede også tydeligt igennem på torsdagens byrådsmøde.

Her stemte et smalt flertal bestående K og S for at bevilge en startkapital på op til 150.000 kroner til et infohus med toiletfaciliteter.

- Selve byggeriet kan jo foregå på samme måde som da De Ensomme Gamle Mænd lavede deres smedeværksted oppe ved Kulturhus Fjorden. Byrådet bevilger de 150.000 til materialer. Kommunen står som bygherre, og selve byggeriet udføres af Den selvejende institution Munkebo Bakke, sagde Lars Ole Valsøe (K):

Han havde brugt sin standsningsret og sendt sagen i byrådet, da økonomiudvalget ikke ville bruge en krone på bakken.