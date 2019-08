- Det bliver en underskudsforretning for os på den måde, forklarer hun og kalder det psykisk terror, at hun og Martin Olsen skal være til rådighed 24 timer i døgnet uden reel at kende udbyttet.

De bruger nu i stedet mange tid på at vente ved telefonen på, at den skal ringe.

For det er sjældent, at Dydensborg Taxi har almindelig taxikørsel i hverdagene - og egentlig også i weekenderne.

- Vi vil gerne have faste tidspunkter for fremtiden, understreger Martin Olsen.

Vil kunne sige nej til en tur

Dydensborg Taxi kører dagligt med minibusser med skolebørn og handicappede, og derudover har taxiselskabet også en turistbus, som triller ud på vejen, når den bliver bestilt til at køre på eventyr.

- Så det er jo slet ikke, fordi vi stopper med at køre. Vi vil bare gerne have vores samvittighed i orden, når vi for fremtiden siger nej til at tage en tur, understreger Martin Olsen.

Han glæder sig til at kunne holde lidt mere fri.

- En dag, da jeg kørte hjem fra sommerhuset, kørte jeg bag en bil, som trak en trailer med haveaffald. Jeg kom til at tænke på, at det glæder jeg mig egentlig til at have mulighed for, siger Martin Olsen.