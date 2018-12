Slut året af med et brag: Lokale forhandlere sætter alle kræfter ind på fyrværkeri-salget

Du kan stadig nå at slutte året af med et ordentligt brag. Lokale forhandlere af nytårs-krudt har åbent til og med nytårsaftens-dag.

Lørdag formiddag var også Beredskab Fyn på besøg i forretningen for at tjekke op på sikkerheden, der heldigvis var i orden.

- Der kommer mange mænd med deres børn, der skal have lidt at lege med nytårsaften. Selvom fyrværkeri selvfølgelig ikke er legetøj, pointerer Therkel Rasmussen.

Hos Sibiriens Specialfoder uden for Kerteminde har indehaver Therkel Rasmussen hidkaldt familie, nabo og venner til at hjælpe med salget de næste dage. Selv familiehunden hjælper til.

Festlige ser containerne på marken ikke ud. Men de indeholder nok krudt til en meget stor fest. Netop derfor var Beredskab Fyn et smut forbi, for at tjekke op på sikkerheden. Foto: Mille Thomsen

Batteri med to kilo krudt

I Skyttehuset i Kerteminde går krudtsalget også strygende.

- Det går rigtig fint, vi holder os på samme niveau, som vi plejer. Det er først her de sidste tre dage, at slaget virkelig skal slås. Så det er vi ved at gøre klar til nu, fortæller Kent Valsøe.

- Det er primært batterier folk går efter i år. Der får man mange effekter for få penge. Raketterne er stadig forholdsvis dyre, så mange føler, at de får mere for pengene, når de køber et batteri.

Netop derfor har man i Skyttehuset i år et endnu større udvalg af batterier. Det vildeste fyrværkeri, der er at finde i Skyttehuset i år, er et batteri med to kilo krudt. Det koster 1799 kroner, og indtil videre er der solgt to.

Også her er det primært mændene, der er spenderer penge på fyrværkeri, og især fædre, der kommer med børn.

Hvad skal du selv fyre af nytårsaften?

- Det der er tilbage, griner Kent Valsøe, og fortsætter:

- Nogle år får man et pænt fyrværkeri med hjem, og andre år er der knapt så meget tilbage. Det svinger lidt.

Sidste udkald for køb af nytårs-krudt i både Skyttehuset og hos Sibiriens Specialfoder er nytårsaftensdag klokken 14. Og hvis du er ude at købe krudt, så husk også at købe sikkerhedsbriller.