Slankeguru er håndplukket af Facebook: Suzy skaber sunde fællesskaber på internettet

Suzy Wengel er også meget aktiv på instagram, hvor hun dagligt liker alle billeder under hasttagget "sensekost." Lige nu ligger der 100.000 billeder under dette hashtag. Foto: Michael Bager

Slankeguruen Suzy Wengel har på Facebook været god til at samle folk og hjælpe dem med at forbedre deres liv. Som den eneste fra Norden er Suzy Wengel udvalgt til at få en lederuddannelse. Lørdag 17. august kan folk på Danhostel i Kerteminde møde Suzy Wengel og hendes administrationsgruppe bag Facebook-gruppen "Sense - slank med fornuft - spørgsmål og svar."

Kerteminde: Hun kan få folk til at tabe sig. Hun kan få folk til at købe bøger, og så kan hun få folk til at være gode ved hinanden på Facebook. Det sidste har faktisk betydet, at Facebooks hovedkvarter i Silicon Valley har fået øje på Suzy Wengel, der bor i Langeskov, har sommerhus i Kerteminde og er kvinden bag kostfænomenet Sense. Med fornuften og videnskaben som fundament har Suzy Wengel, der selv har kæmpet med overvægt, tabt sig 40 kilo. For en håndfuld år siden skabte hun det slanke - og kostkoncept, som hun nu giver videre til andre. Hun har udgivet bøger, og de har i flere år stået på de danske bestsellerlister og er også udkommet i flere europæiske lande. I dag er der flere Sense-konsulenter i Danmark, og der er flere Facebook-grupper, som Suzy Wengel står bag. Faktisk har hun på Facebook 145.000 aktive brugere.

Fra Facebook i Californien har Suzy Wengel hjembragt adskillige souvenirs. Foto: Michael Bager

Valgt ud blandt 6000 ansøgere Og der er meget positiv aktivitet i disse Facebook-grupper - særligt i den lukkede gruppe "Sense - slank med fornuft - spørgsmål og svar." Folk finder et fællesskab med hinanden og er gode til at bakke hinanden op. Fordi der var en høj aktivitet i den gruppe, og der sjældent var klager, fik det Facebooks nordiske afdeling til at interesse sig for Suzy Wengels arbejde med at skabe fællesskaber på det sociale medie. Derfor blev hun sammen med 15 andre udvalgte inviteret til et møde i København. Mødet i København endte med endnu et møde i London, hvor hun blev opfordret til at søge om at blive en del af et et-årigt lederprogram udviklet af Facebook. Facebook havde afsat 10 millioner dollars til lederprogrammet. - På vej hjem fra London tænkte jeg: Jo, jeg kan da godt prøve at blive en del af det program. Så jeg sendte en ansøgning, fortæller Suzy Wengel. Kort efter fik hun at vide, at hun var valgt ud blandt 6000 ansøgere og var blevet bevilget 50.000 dollars. Desuden blev hun inviteret til en workshop i Facebooks hovedkvarter i Silicon Valley, hvor hun var ovre i efteråret, og nu har hun lige været af sted igen. Der er kun 115 personer i hele verden, der er valgt ud til Facebooks lederprogram. De kommer fra 46 forskellige lande. Suzy Wengel er den eneste fra Norden.

Alle de udvalgte Facebook-ledere med Ime Archibong i midten af forreste række - han er VP of Product Partnerships at Facebook. Suzy Wengel gemmer sig lidt midt på billedet. Privatfoto

Lukker nye medlemmer ind hver torsdag Pengene fra Facebook har hun brugt til at mødes med sit administratorteam "Scandi Sense Task Force," som hjælper med at besvare spørgsmål i den lukkede Facebook-gruppe, og som også hjælper til med, at retningslinjerne bliver overholdt. Desuden er pengene gået til at udvikle app'en SenseViden. Det er en app, som teamet kan bruge, når de skal søge svar på spørgsmål, der bliver stillet i gruppen. App'en er fodret med svarene på de mest gængse spørgsmål. - Derfor kan de fleste, der stiller spørgsmål i gruppen, faktisk få svar nærmest 10 sekunder efter, fortæller Suzy Wengel. Facebookgruppen overvåges nøje. For gruppen skal være fri for reklamer, og der skal holdes en ordentlig tone. Ingen skal mobbes. Det er et stort arbejde at sørge for holde styr på alle de medlemmer, og det er også derfor, at Suzy Wengel nu får hjælp til det af sit team. Desuden lukkes der nu også kun nye medlemmer ind i den lukkede Facebook-gruppe en gang om ugen. Det er hver torsdag. Denne torsdag var der 700 nye mennesker, der bankede på, og hver og én er blevet tjekket ud, fortæller Suzy Wengel. - Vi kigger simpelthen på deres profiler for at se, om de er "rigtige." Desuden skal de også svare på nogle opklarende spørgsmål. Til tider er der falske personer, der forsøger at komme ind i fællesskabet, forklarer Suzy Wengel.

Privatfoto

- Mød os i virkeligheden Da Facebook også gerne ser, at de mennesker, der er igennem lederuddannelsen, sørger for at trække folk ud af onlineuniverset til offline-møder, inviterer Suzy Wengel nu til et foredrag på Danhostel i Kerteminde lørdag 17. august. Her vil hun holde et foredrag om Sense og om den plantebaserede trend, vi ser. Her kan folk også møde administrationsteamet bag den lukkede Facebook-gruppe. Billetter til foredraget kan købes på www.billetto.dk. Til oktober slutter lederuddannelsen ved Facebook, men Suzy Wengel har mødt mange mennesker gennem de workshops, hun har deltaget i, i USA, og dem vil hun nu arbejde videre med. For flere af dem, som har skabt spændende fællesskaber på deres Facebook-sider, kan hun faktisk netværke med.

Suzy Wengel er lige kommet hjem fra den sidste workshop i USA. Privatfoto

Billedet her er Scandi Sense Task Force. På billedet er også Suzy Wengels samarbejdspartnere, psykolog Lotte Michaelsen og VaneCoach Jørgen Michaelsen. Privatfoto