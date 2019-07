Slagter i anden generation: Morten er opvokset med kød og kniv

Morten voksede op iblandt pølser, koteletter og kødpålæg, og han har siden, han var helt lille, vidst, at det var her, han hørte hjemme.

- Jeg kunne finde på at tage herned i frikvartererne. Og så igen efter skole, hvor jeg kiggede med over skulderen på dem, der var hernede. Så kunne jeg måske vaske lidt op og hjælpe til, hvor jeg kunne, siger han.

Kerteminde: Man kan roligt sige, at Morten Segnitz Olsen har kødet under huden. Ikke kun i bogstavlig forstand, men også i overført. Han ejer og bestyrer Slagter Morten, som er en velbesøgt og velrenommeret slagter og kødgrossist.

- Det er i hvert fald dejligt, at folk kommer herud, for det er jo det, vi lever af.

Det gik strygende. Folk fandt hurtigt ud af, at de lokalt kunne få fat i kvalitetskød fra Olsen-familien. Derfor besluttede de at udvide åbningstiderne, så det blev, som det er i dag, hvor butikken åbner fra torsdag til lørdag med pølser, frikadeller og bøffer i lange baner. Selvom Slagter Morten ligger ude i industrikvarteret, hvor folk ikke lige kommer gående forbi, så er det ikke noget problem at lokke folk derud. Hvorfor, folk strømmer til, skal man hive ud af den beskedne slagtermester, der ikke praler med egne bedrifter.

- Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at prøve noget nyt. Så jeg stoppede ude bagved lidt tidligere om fredagen og åbnede butikken for kunder, fortæller Morten.

Virksomheden var før i tiden udelukkende en opskæringsvirksomhed, som forarbejdede kødet til grossist og engrossalg. Morten arbejdede i virksomheden, hvor han også blev udlært. På et tidspunkt tænkte han, at der skulle ske noget andet.

Greb slagterkniven og fortsatte familievirksomheden

Slagter Morten er stadig et sandt familieforetagende.

- Det eneste, der ikke er familie, det er rengøringspersonalet, griner han.

Mortens mor var også en del af staben, dengang Mortens far havde virksomheden. Hun stod for regnskabet og andre ad hoc-opgaver, som naturligt opstår, når man driver selvstændig forretning. Både Mortens far og mor kigger stadig forbi slagteriet, selvom de er pensioneret.

- De kan ikke holde sig væk, og det er jo bare dejligt, at de kommer og hjælper med opgaverne, siger Morten.

Men listen med familiemedlemmer, der har tilknytning til slagteriet stopper ikke her. Mortens nevø står i øjeblikket i lære hos Morten, ligesom Morten stod i lære ved sin far. Morten har desuden to drenge, men om de skal være de nye slagtermestre, når de bliver ældre, er ikke til at vide.

- De er 6 og 9 år gamle, så det må vi se på om nogle år.