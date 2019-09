Skytteforening er blevet handicapvenlig

Kølstrup Skytteforening har takket være fondsmidler fået stolelift, så skytte-kælderen nu også er tilgængelig for handicappede skytter.

Kølstrup: Medens Kerteminde Kommune sparer på handicap-området, går Kølstrup Skytteforening den modsatte vej. Det er netop lykkedes dem at blive handicapvenlige, selvom foreningen har skydebane og klublokaler i en kælder.

Med økonomisk hjælp fra Skydebane Danmark og Velux Fonden har foreningen fået installeret en stolelift, så handicappede nu også kan forcere trappen.

- Vi har haft flere henvendelser fra handicappede, så derfor gik vi i gang med at søge midlerne, fortæller Poul Jensen fra Skytteforeningens bestyrelse.

I forvejen er skydebanen allerede i 2017 blevet renoveret og moderniseret blandt andet med hæve-sænkeborde, så også kørestolsbrugere vil kunne finde den helt rigtige skydestilling.

Det var nu især med henblik på børnene, at hæve-sænkebordene blev indført. Foreningen har i flere år i samarbejde med DGI haft ugentlige skydetimer med adfærdsvanskelige børn, der har stor gavn af at lære den koncentration, det kræver at ramme skiven.

Desuden er Kølstrup Skytteforening en gang om året vært for 5. klassernes DM-skydning.

Kølstrup Skytteforening tæller godt 60 medlemmer, og nu regner skytterne med at opleve ekstra tilgang af handicappede medlemmer, der kan gøre brug af den nye stolelift.