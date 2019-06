Skuffet mor til fem-årig: En larmende og kaotisk start i det nye børnehus

- Ja, men som forældre er jeg ekstremt skuffet over, at man vælger at flytte hele daginstitutionen inden, at der er styr på det hele, siger Kristina Skovgaard.

- Før var det små, hyggelige rum. Nu er det to kæmpestore rum og næsten aldrig ro til fordybelse. Der var ikke det samme kaos, som der er nu. Der er for mange børn nu, siger hun.

For hendes søn - og flere andre børn ifølge orienteringen til udvalget - har de nye rammer medført en oplevelse af, at der oftere er meget larm.

Der er ingen steder, hvor man kan lukke døren, sidde i et rum og arbejde i fred. Det giver hårdere arbejdsvilkår for pædagogerne, fordi de føler, at de ikke gør deres arbejde godt nok, når tiden til det enkelte barn er udfordret.

Den gamle Marslev Børnehave er bygget i 1972. Under budgetforliget 2017 afsatte byrådet derfor 11,5 millioner til at bygge et nyt børnehus med fire vuggestuepladser og 48 børnehavepladser som en tilbygning til Marslev Skole. I januar 2018 blev det første spadestik taget, og i februar 2019 flyttede de første børn ind. I juni 2019 er der 71 børnehavebørn og syv vuggestuebørn. Indtil den 12. juni har børnehuset måtte benytte legepladsen til den gamle Marslev Børnehave. Kilde: Kerteminde Kommune

- Vi forsøger at arbejde i det på den bedste måde, vi kan. Men vi vil gerne have mindre rum, siger Jytte Mehr og indrømmer, at det ikke er optimalt.

- Det vanskeliggør tiden til fordybelse. Der er ingen steder, hvor man kan lukke døren, sidde i et rum og arbejde i fred. Det giver hårdere arbejdsvilkår for pædagogerne, fordi de føler, at de ikke gør deres arbejde godt nok, når tiden til det enkelte barn er udfordret, siger Jytte Mehr.

Hendes oplevelse deler lederen af Marslev Børnehus, Jytte Mehr. Hun forklarer, at det helt konkret viser sig ved, at der er 48 garderobepladser til 78 børn. 24 af børnene er dog som en midlertidig løsning blevet flyttet til et lokale på skolen.

Løsninger er på vej

Hos chefen for børn, familie og dagtilbud i Kerteminde Kommune lyder der en erkendelse af kommunens ansvar.

- Vi byggede efter det antal børn, prognoserne viste. Vi var faktisk bekymrede for, om der ville være børn nok. Jeg synes, vi var kloge dengang, siger Inge Skov Madsen og tilføjer:

- Jeg kan godt forstå, at det er anstrengt og kan virke overvældende. Og jeg erkender, at der er noget, vi skal arbejde med, og vi er i gang. Vi har bygget det, så det er muligt at få sat en fast væg op eller løse adskillelsesvægge.

I uge 25 får børnehuset besøg af et firma, der skal hjælpe med at se på mulige løsninger som adskillelsesvægge. Der er dog stadig frustrationer hos Kristina Skovgaard. Ifølge hende er der snak om, at hendes søn - og andre børn - skal starte i skole efter sommerferien - et år før planlagt - for at få færre børn i børnehuset.

- Jeg får virkelig ondt i maven over det. Min søn kunne godt have brugt et år mere i børnehaven, siger hun.