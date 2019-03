Skoler mangler brandsikring: Nu er flere sports-stævner i fare

På grund af skærpede krav i bygningsreglementet pr. 1. januar 2019 har Beredskab Fyn besluttet, at skolerne ikke længere er egnede til overnatning i forbindelse med den type events.Der mangler automatiske brandalarmer, fortæller Allan Sjørslev fra Kerteminde Sport og Fritid og ansvarlig for kommunens bygninger:- Tidligere har brandmyndighederne givet dispensation med krav til arrangørerne omkring sikkerhed, således at overnatning på skolerne har kunnet finde sted. I 2020 skal vi tænke det anderledes. Enten skal vi finde økonomien til at få det lavet, ellers skal stævnedeltagerne finde alternative overnatningsmuligheder.

Nordøstfyn: Når hundredvis af børn og unge i april marcherer gennem Kertemindes gader klædt i farverigt håndboldtøj til Dydenborg Cup, eller fodbold-drenge og -piger dukker op til march gennem byen til juni måneds KB Cup, kan det meget vel være sidste gang, at byens borgere får det festlige syn at se.

Dispensation i 2019

I 2019 er der givet dispensation til tre arrangementer: Øens Hold Cup den 29.-31. marts, Dydensborg Cup den 5.-7. april samt KB Cup den 28.-30. juni. Den dispensation er givet mod, at arrangørerne til gengæld sørger for cirka 100 færre overnattende gæster og langt flere nattevagter på Kerteminde Byskole og Kulturhus Fjorden.

Det koster cirka en lille million kroner at installere de såkaldte ABA-alarmer på en skole.

I Kerteminde Håndboldklub håber man, at politikerne finder pengene. 56 hold bestående af 10-12 spillere har tilmeldt sig Dydenborg Cup 2019, fortæller formand Joan Wehner:

- For os betyder det helt utrolig meget, at vi også kan få lov at sove på skolerne fremover. De kan jo ikke sove i hallerne, for der spiller vi jo, og jeg mener ikke, det er rimeligt at bede folk om selv at finde overnatning.

- Alternativt skal vi skalere det hele ned til et én-dags-arrangement, men det giver bare så meget til byen, at alle de her hold fra andre byer i Danmark kommer hertil. Mange kommer allerede fredag, og nogen går i Fjord og Bælt, før de kører hjem igen søndag, fortæller hun.

I Kultur- og Fritidsudvalget er der stemning for at finde pengene, fortæller formand Hans Luunbjerg (V):

- Der er stemning for at opfordre økonomiudvalg og byråd til, at det bilver bragt op til budgetforhandlingerne, men inden da tænker vi os lige om en ekstra gang. Vi har bedt forvaltningen undersøge, om der virkelig ikke er andre muligheder.