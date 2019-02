Skolelever samlet på rådhuset: Elevrødder diskuterede adfærd på sociale medier

Torsdag var elevrødder fra kommunens skoler samlet på rådhuset for at snakke om, hvordan man skal opføre sig på nettet.

Nordøstfyn: Torsdag var forsamlingen i byrådssalen på råhuset i Kerteminde en smule yngre, end den plejer.

Elevrødder fra de store klasser på kommunens skoler var nemlig samlet i byrådssalen for at snakke om unge og sociale medier - på initiativ fra skolerne selv.

SSP-konsulent fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Rikke Laustsen, holdt oplæg for de unge, der blandt andet handlede om sproget på sociale medier, og om hvad man må dele.

Thilde Skouv og Cecilie Frandsen fra 7. klasse på Munkebo Skole synes begge, det var fedt, at man havde valgt at samle elever fra alle skolerne.

- Det er godt at få talt om et problem, der foregår mellem os unge, siger Cecilie Frandsen og fortæller, at hun sagtens kan relatere til emnet, da der i hendes egen klasse har været flere problemer på grund af ting, der er blevet skrevet på sociale medier.

- Det er irriterende, at man ikke kan opføre sig ordentligt på sociale medier, konstaterer elevrådmakkeren Thilde Skouv.

De to elever er begge forundrede over, at nogle har brug for at skrive grimme ting til hinanden på nettet, og de slår fast, at grunden til, at det foregår på nettet, er, at man er mere modig, når man sidder bag en skærm.