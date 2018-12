Skolechef fik et års løn for at sige op: Vildledte borgmesteren byrådet?

På byrådsmødet i november blev der stillet kritiske spørgsmål til, hvorfor Kerteminde Kommune skulle bruge 170.000 kroner på at hyre et konsulentfirma, der skal ansætte to afdelingschefer. I byrådet forklarede borgmesteren, at udgiften til konsulentfirmaet bliver dækket af den sparede løn til de fratrådte afdelingschefer. Hvad borgmesteren ikke fortalte var, at den ene afdelingschef får et helt års løn for at have sagt op.

Hvad borgmesteren ikke fortalte var, at kommunen kun sparer tre måneders løn plus pension til afdelingschef Morten Just. I alt cirka 210.000 kroner. Til gengæld skal kommunen betale en lille million kroner til afdelingschef Dorte Dabelsteen i hendes opsigelsesperiode samt 170.000 kroner til et konsulentfirma for at ansætte to nye afdelingschefer, der forventes at starte 1. marts.

- Hvis vi sådan ser det samlede regnestykke i de måneder, hvor vi ikke har afdelingscheferne inde, og dermed ikke udbetaler løn. Så kan det, vi ikke betaler i lønkroner, dække det, det koster. Bare for at sige, at når man sådan gør det op, så er der ikke en ekstra udgift på det her.

Kerteminde: Vildledte borgmester Kasper Olesen Kerteminde byråd, da han på november måneds byrådsmøde, sagde, at udgiften til de konsulenter, der skal stå for ansættelsen af to nye afdelingschefer, dækkes af den løn, kommunen sparer til de to afdelingschefer, der har sagt op?

Afdelingschef Morten Just sagde sit job op til 1. november 2018. Fordi han selv sagde sit job op, får han kun løn til 1. november.Afdelingschef Dorte Dabelsteen sagde sit job op til 1. januar 2019. Selvom hun selv har sagt sit job op, har kommunen valgt at give Dorte Dabelsteen tolv måneders ekstra løn plus 19,55 procent i pension. Oven i får Dorte Dabelsteen tre måneders ekstra pension. Samlet får Dorte Dabelsteen en lille million kroner med i løn fra kommunen. Kerteminde Kommune regner med at ansætte to nye afdelingschefer pr. 1. marts 2019. Til at stå for ansættelse har kommunen beslutte at bruge 170.000 kroner på at hyre et konsulentfirma.

170.000 kroner til konsulenter

- Vildledte du byrådet, da du fortalte, at udgiften til konsulenterne, der skal ansætte to nye afdelingschefer, vil blive dækket af de sparede lønkroner til de afgående afdelingschefer?

- Det mener jeg absolut ikke, jeg gjorde.

- Hvordan får du det regnestykke til at gå op? Når Dorte Dabelsteen har fået en lille million i aftrædelse?

- Det gør jeg ved, at hvis du kigger på, hvad kultur og fritidschefen får, så er der tre måneder, hvor vi ikke udbetaler løn. Det dækker det, som konsulenterne skal have.

- Så du mener, at det, du i virkeligheden sagde, var, at det kun var kultur- og fritidschefens løn, man skulle se på, man skulle ikke regne med, hvad skolechefen fik i aftrædelse?

- Alle var informeret omkring, hvilke aftaler der lå på det.

- Og ja, det er rigtigt, at lykkes vi med at få en ny skolechef, så vil vi betale løn til en ekstra skolechef i 2019, men det har intet at gøre med den sag, der var på byrådsmødet.

- Det må du lige forklare?

- Nu er det sådan, at hverken i avisen eller på et åbent byrådsmøde kan jeg stå og komme ind på personsager.

- Der ligger to aftaler, og de aftaler er alle i økonomiudvalget orienteret om. Derudover har jeg også orienteret gruppeformændene for de andre partier, der ikke er med i økonomiudvalget, så alle kender til de aftaler her.

- Både afdelingschef Dorte Dabelsteen og afdelingschef Morten Just har selv valgt at sige deres job op, Hvorfor har i valgt at betale Dorte Dabelsteen løn i 12 måneder ekstra, mens Morten Just ikke får ekstra måneders løn?

- Jeg kan ikke udtale mig om personsager.

Er det ikke uansvarligt i en tid, hvor i sparer på de varme hænder i kommunen, så at give Dorte Dabelsteen en million med i lommen, fordi hun vælger at sige sit job op?

- Det er en personsag, det kan og må jeg ikke udbetale mig om

I stedet for at ansætte en ny skolechef, der også skal have løn, var det så ikke mere fornuftigt at sige, at Dorte Dabelsteen ligesom alle andre på arbejdsmarkedet skal arbejde i sin opsigelsesperiode, og hvis hun ikke vil arbejde, så skal hun selvfølgelig ikke have løn.

- Jeg må ikke udtale mig om personsager.

Er det her ikke også et spørgsmål om ligeløn. Du har to afdelingschefer, der begge siger op, den ene er en mand, den anden er en kvinde, hvorfor skal de ikke have det samme i løn?

- Lad være med at tage kønsdebatten med ind. Jeg kan ikke og må ikke udtale mig om personsager.