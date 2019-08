Skolebørn i Munkebo må klare sig uden gangbro: Ny bro først klar til november

Gangbroen hen over Munkebovej, der i november sidste år blev torpederet af en lastbil, genopstår i en ny og højere version. Desværre blev den ikke klar til skolestart, som man i foråret håbede på at kunne nå.

Munkebo: - Nej desværre bliver vi ikke klar til skolestart. Selvom vi alle har haft gangbroen højest på prioriteringslisten så har det altså bare taget tid. Men det har også været et kompliceret projekt.

Mladen Grgic i teknisk forvaltning beklager inderligt, at det ikke har kunnet lade sig gøre.

Gangbroen over Munkebovej blev sidste år i november påkørt af en lastbil. Men i stedet for blot at udbedre skaden valgte kommunen at benytte lejligheden til at hæve broen, så man ikke tvinger de store lastbiler til at køre ad Fjordvej. Der var afsat penge på budgettet til formålet i 2020, men der var penge at spare ved at gøre det nu.

- Vi har først skullet vente på at få svar fra forsikringsselskabet. Derefter skulle sagen politisk behandles. Og først da de to ting var på plads, kunne vi gå i gang med at lave et projekt for en højere bro, forklarer Mladen Grgic.

- Nu er vi så langt, at det praktiske arbejde kan gå i gang - måske i næste uge. Der er et fundament, der skal repareres og en gammel bro, der skal pilles ned. Desuden har vi bestilt den nye bro, der bliver lavet i Polen og fragtet hertil.

Det bliver nødvendigt at spærre Munkebovejen i to omgange: Når den gamle bro skal fjernes og når den nye bro skal stilles op.

- I begge tilfælde gør vi det i en weekend, så vi ikke forsinker folk, der skal på arbejde, fortæller Mladen Grgic.