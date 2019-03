Skal du være med: Påskebal i forsamlingshuset i Dalby

Dalby: Mesinge Forsamlingshus gjorde det for nylig - bød ind til frokost og musikalsk underholdning for at skabe liv i det gamle forsamlingshus.

Nu vil Dalby Forsamlingshus også prøve at lægge stilen lidt om. Bestyrelsen inviterer derfor til et arrangement, som skal få folk til at lægge vejen forbi det gule forsamlingshus midt i Dalby.

Skærtorsdag 18. april klokken 18.30 arrangerer forsamlingshuset påskebal, hvor der bliver budt på stor hjemmelavet buffet med påskemad.

Efter maden vil der blive spillet op til dans, hvor Festhits Bandet, som blandt andre har spillet med Jokeren, Eric Gadd, Jakob Svistrup og Zididada, drysser musik ud over alle - særligt dem med aktive danseben.

Det koster 225 kroner at spise og danse med, og hvis du vil sikre sig en plads ved buffeten og en plads på dansegulvet, skal du melde dig til på telefonnummer 40988419. Du skal have meldt dig til senest 14. april.

Dalby Forsamlingshus' bestyrelse håber meget, at der kan blive etableret en tradition med påskebal.