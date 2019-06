Skal dit billede på forsiden næste år? Turistbureauet vil gerne bruge borgernes billeder

Nordøstfyn: Har du en masse lækre billeder fra forskellige arrangementer og aktiviteter i Kerteminde Kommune - eller har du bare lige det helt rigtige pletskud fra stemningen på gaden eller ude i den skønne natur et sted?

Hvis svaret er ja, så har du chancen for, at det er dit billede, der kommer på forsiden af næste års inspirationsmagasin fra VisitKerteminde - eller får en plads inde i bladet.

- Vi vil meget hellere bruge billeder fra borgerne end polerede glansbilleder i vores magasin, fortæller turistchef Dorte Frandsen.

Derfor opfordrer hun alle, der har billeder, de mener egner sig, til at sende dem til turist@visitkerteminde.dk

- Det kan være fra en picnic i skoven, en frokost i byen, en fisketur på fjorden, en badetur ved stranden eller naturbilleder fra baghaven.

Der er et krav til billederne - ud over at de skal være taget indenfor kommunegrænsen, og det er, at man oplyser, hvor billedet er taget og gerne også hvornår.

Som eksempel til efterfølgelse kan man kigge på dette års inspirationsmagasin. Det flotte forsidebillede af en cyklist i bøgeskoven er taget af Inger Fonnesbæk, Kerteminde, der var ude at gå i skoven, da genboen kom cyklende fordi./ström