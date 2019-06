Skal Munkebo Bycenter være op til fire eller seks etager: Kommunen udsætter beslutning

Ejerne bag Munkebo Bycenter vil have boligerne op i seksetagers højde i stedet for fire. Hos kommunen er man knap så sikker og har udskudt beslutningen.

- Vi vil være helt sikre på, at vi går i den rigtige retning, inden vi sætter arbejdet i gang. Vi skal tage en beslutning om noget, der rækker langt frem i tiden og er en ret markant ændring af Munkebo bymidte, siger Jesper Hempler og påpeger, at det er ikke en afvisning af de foreslåede ændringer.

Hos udvalgsformand Jesper Hempler (SF) lyder begrundelsen, at der er flere ting, udvalget vil have svar på, inden beslutningen bliver truffet. Det drejer sig blandt andet om boligernes helt konkrete størrelser i kvadratmeter, pris, og hvordan selve Munkebo Bycenter skal sikres.

Beslutningen om, hvorvidt der skal gives tilladelse til op til to ekstra etager, er nemlig blevet udsat. Det står klart efter, at sagen er blevet drøftet i miljø-, natur- og teknikudvalget tirsdag eftermiddag.

Håber på forståelse

Det er ejerne bag, der vil have nogle af boligerne til at skyde endnu mere i vejret end de oprindelige planer med henblik på økonomien. Det kræver en ændring af plangrundlaget, og det er her, kommunen kommer ind i billedet.

En af ejerne bag projektet er Allan Jørgensen. Han havde på forhånd haft en klar forventning om, at de to ekstra etager og de andre ændringer ville blive godkendt på udvalgsmødet tirsdag.

Udvalget går efter, at beslutningen i stedet skal træffes på næste udvalgsmøde i august. Formanden er dog åben for, at det kan være før.

- Det kan være svært at få kalenderen til at gå op. Jeg håber, at ejerne har forståelse for, at det kan tage lidt ekstra tid, siger han.

Avisen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Munkebo Bycenters ejer.