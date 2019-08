Sines 40-års fødselsdag griber om sig: Pludselig kommer Keld og Hilda også

Sine Bach Rüttel følte, at hun var landet i paradis, da hun flyttede ind på Englegården sidste år i oktober. Nu arrangerer hun sammen med sin udlejer festival Jacob Pfeil Sørensen minifestival på gården. Foto: Mette Louise Fasdal

En løs idé tog fart på Hindsholm, hvor musiker Sine Bach Rüttel bor til leje hos Jacob Pfeil Sørensen og hans familie. Nu arrangerer de to her i august minifestivalen Hyggelig Festival i en stor baghave.

Hersnap: - Kan jeg få lov til at holde 40-års fødselsdag den 24. august og invitere nogle musikalske venner? Sanger og banjospiller Sine Bach Rüttel bor til leje i naturskønne omgivelser på Englegården i Hersnap på Hindsholm, og hun tænkte, at det nok lige var nødvendigt at spørge sine udlejere, Jacob Pfeil Sørensen og Helle Ettrup, om de var indforstået med, at hun fyldte gården med musik og kalas. Det var de, og pludselig udviklede Sines 40-års fødselsdag sig dag for dag og ender nu som en minifestival i en stor baghave på 1,8 hektar på Hindsholm. Hvordan det lige endte sådan, kan ingen rigtig helt huske. Faktum er blot, at Hyggelig Festival, som minifestivalen hedder, begynder fredag 23. august og slutter søndag 25. august. - Det greb bare om sig, og pludselig kommer Keld og Hilda også, ler Sine Bach Rüttel og ser på Jacob Pfeil Sørensen ved siden af sig. Helle Ettrup sidder på hug ved siden af Sine og Jacob, der fortæller om deres festivalplaner. Helle er ved at ordne blomsterbuketter, som hun sælger ved vejen. Hun ryster smilende på hovedet.

Som festivalgæst må du gerne blive og overnatte på Englegården. Du må slå dit telt op, hvor du har lyst. Det kunne være ved siden af disse kaglende høns. Foto: Mette Louise Fasdal

Skulle købe en båd - kom hjem med en gård Tingene har det med at udvikle sig, når Jacob forfølger én idé. Det var det samme, da han besluttede sig for at købe Englegården. Han skulle bare lige kigge på en båd ved siden af gården, men så så han, at gården var til salg, og pludselig havde han købt den. - Jeg havde faktisk skrevet under på købsaftalen. Jeg skulle bare lige have Helle og min bank til at acceptere købet, ler han. Helle og Jacob flyttede ind med familien på Englegården i maj sidste år, og Sine Bach Rüttel lejede sig ind på gården i oktober. For hende er det en drøm, der er blevet realiseret ved, at hun nu bor på landet med sin datter Sne på syv år og med kælegrise, høns, kaniner og hundehvalp. Der er ikke lang tid til den 23. august, hvor de første gæster skal gå ind under den regnbue, som Sine og Jacob vil have skabt som indgangsportal til festivalen. - Ja, lige nu er vores største problem, at vi ikke har været i så god tid, smiler Sine og kigger sig omkring på gårdspladsen, hvor der skal rejses scener og etableres bar.

Englegården råder over tre kælegrise, som festivalgæsterne også får rig lejllighed til at hilse på. Foto: Mette Louise Fasdal

Billetsalget er startet Planlægningen er i fuld gang. Billetterne er sat til salg, og der er både mulighed for at købe billetter til alle festivaldagene og til enkelte dage. Det er Jacob, der tager sig af alt det praktiske - sørger for at skabe plads på det store område til scener, bar og telte og campingvogne, hvis folk gerne vil overnatte. Sine er kontormus og sørger for at tage sig af alt det lavpraktiske. - Vi skal nok få styr på det hele, understreger Sine. Og selv om Sine og Jacobs beslutning om at arrangere en minifestival ikke er flere måneder gammel, er det faktisk lykkes dem få mange musikere til at lægge vejen forbi Hersnap. Som tidligere nævnt er hr. og fru Danmark, Keld og Hilda, også på programmet. Som professionel musiker har Sine nemlig mange kontakter, og hun kender Keld og Hilda fra de populære tv-programmer "Sommersang i Mariehaven," som Sine selv er med i. - Vi manglede et hovednavn, og så sendte jeg Hilda en mail og spurgte, og hun og Keld havde mulighed for at komme. Nu kommer de så om lørdagen, hvor de også kan fejre deres 51 års bryllupsdag, fortæller Sine.

Englegården har 1,8 hektar, så der er masser af plads til telte og campingvogne, hvis festvialgæsterne på Hyggelig Festival vil blive og overnatte. Foto: Mette Louise Fasdal

Mere end musik Hyggelig Festival kommer også til at byde på mere end musik. Der vil være gøgl og standup, og Jacobs far, Knud Pfeil Sørensen opfører sammen med Tage Krogh Nielsen et potpourri over Osvald Helmuths viser. Også træmanden Claus Conradsen lægger vejen forbi og skære en træskulptur med motorsav, som senere vil blive solgt på auktion. Sine vil også gerne have, at der skal være noget folkedans, og der skal komme noget musik til børn på festivalen. Til børnene kommer der også et særligt område med diverse aktiviteter - blandt andet en hoppeborg. Sine og Jacob lægger også vægt på, at der vil blive serveret god mad, og køber man adgang til hele weekenden, er maden faktisk inkluderet i de 500 kroner, som en partoutbillet koster for voksne Fredag vil der komme en slagter og grille, mens der lørdag serveres syrisk mad. - Noget af programmet er stadig under udvikling, men hovedplanen er der. Den skal bare forfines, understreger Sine. Billetter til festivalen kan købes på www.billetto.dk.

Hestene, der græsser ved Englegården, er ikke gårdens, men naboens. Hestene vil meget gerne i snak med gårdens beboere - særligt hvis de medbringer æbler fra gårdens plantage. Foto: Mette Louise Fasdal

Sine Bach Rüttel har allerede fået de armbånd, som festivalgæsterne vil blive udstyret med. Da regnbuen får en vis plads på festivalen, er armbåndene naturligvis også udstyret med en regnbue. Foto: Mette Louise Fasdal

På Englegården bor også hundehvalpen Solveig. Hun er ligesom blevet alles hund. Foto: Mette Louise Fasdal