Keld Heick stemte lige guitaren og tjekkede lyden før koncerten. Den rutinerede Hilda havde ikke behov for at varme op. Foto: Michael Bager

Sine Bach Rüttel og Jacob Pfeil Sørensen har knoklet i ugevis for at stable Hyggelig Festival på benene. - Men lige nu, der er det så fantastisk, at man helt glemmer, hvor hårdt det er, siger Sine Rüttel.

Kerteminde: Solen skinner. Børnene hopper i hoppeborgen i takt til Keld og Hilda, der spiller på den store scene. Og Hildas puddelhund har gang i en heftig tag-fat leg midt på festivalpladsen med en labrador. - Det her, det er noget af det bedste nogensinde - men det er også noget af det hårdeste, fortæller idekvinden bag Hyggelig Festival, Sine Bach Rüttel, der kommer direkte fra køkkenvasken, hvor hun har vasket op for sin veninde, der er ved at arrangere sønderjysk kaffebord for hele festivalen. - Men det er helt fantastisk, at jeg sidder på min egen gårdsplads sammen med en masse glade mennesker, og det hele bare glider. Det overrasker mig faktisk, hvor helt igennem vellykket og hyggeligt, det hele er blevet, fortæller Sine Rüttel, mens gæst efter gæst kommer gående henover pladsen med tallerkenen fyldt med kager fra det sønderjyske kagebord.

Hyggelig Festival startede fredag og slutter søndag. En billet til alle tre dage inklusiv aftensmad koster 500 kroner. Foto: Michael Bager

Keld og Hilda og Grusom Nogen er kommet for musikken - andre for hyggen, men lørdag eftermiddag er der kun glade mennesker på festivalen, hvor det musikalske hovednavn, Keld og Hilda, har bragt gennemsnitsalderen et godt stykke op over de 50 år. - Vi har bevidst prøvet at ramme meget bredt med musikken, der skal være noget både for de unge og for de gamle, siger Sine Rüttel. - Bare vent til i aften, så kommer de unge, der er mange af dem, der har sovet i telt i haven. Og måske var de sidste endnu ikke stået op lørdag eftermiddag. Efter en heftig fredag aften, hvor den lokale Dancehall-gruppe Holmen Hustlers havde lukket festivalen, og de sidste festivalgæster først var gået i seng klokken seks. Lørdag aften var det metalbandet Grusom fra Svendborg, der havde fået æren af at lukke og slukke festivalen.

Sine Ruttel er professionel musiker og vandt i 1996 Østjyllands Gademusikant Grand Prix, hvor lyttere kunne stemme over radioen. Foto: Michael Bager

Man glemmer, hvor hårdt det er Hyggelig Festival er egentlig en forvokset fødselsdagsfest, der er gået lidt amok. Sine Rüttel havde planlagt at holde en stor fest, når hun fyldte 40 år. Det syntes hendes udlejer, Jacob Pfeil Sørensen, der også bor på gården ved Hersnap, var så god en ide, at de endte med at lave en festival. - Det er første gang, og vi har lavet det på så kort tid, så man må sige, at det er en succes, konkluderer Jacob Sørensen, der har brugt al sin fritid de sidste tre uger på festivalen. Parret ved endnu ikke, om de kommer til at sætte penge til på festivalen, eller det løber nogenlunde rundt. Midlerne til at holde festival for kommer blandt andet fra de penge, Sine Rüttel havde sparet op til sin fødselsdagsfest. - Hvis der kommer en eller anden form for overskud, så vi ikke skal tabe penge på at holde festival, så kommer der nok en ny festival til næste år, siger Sine Rüttel, der ellers var kommet til at love, at hvis der kom 100 gæster, så holder de en ny festival til næste år. - Men det er meget arbejde, hvis vi skal smide penge efter der, forklarer Jacob Sørensen. - Jeg tror ikke rigtig, vi kan sige noget, før vi har opgjort både økonomien, og hvad det har kostet os menneskeligt, for det har taget hårdt på os, siger Sine Rüttel, der lige når at se lidt eftertænksom ud, inden hun udbryder: - Men lige nu, der er det så fantastisk, at man helt glemmer, hvor hårdt det er.

Sine Ruttel har arrangeret en musikfestival på Hindsholm med blandt andet Keld og Hilda Heick. Foto: Michael Bager

