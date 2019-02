Sidste udkald: Hele bestyrelsen siger farvel i Borgerlisten

Til gengæld betød uenigheden mellem de to lister, at Borgerlisten kun fik Allan Thomsen valgt ind i byrådet.

Ifølge formanden startede Borgerlistens nedtur, da en gruppe af listens byrådsmedlemmer før sidste kommunalvalg brød ud og startede Kertemindelisten. Det, syntes vælgerne, var ikke en god ide, for det lykkedes ikke for Kertemindelisten at blive valgt ind i byrådet ved kommunalvalget i 2017.

- Nu er vi nogen, der har brugt tolv år af vores ungdom på det foretagende her, og vi ser bare, at med den måde det kører på i Kerteminde Kommune, så kan det ikke betale sig at bruge vores kræfter på det projekt, forklarer Søren Lilienhof, der forudser, at Borgerlisten lukker og slukker, hvis det ikke lykkes at finde en ny bestyrelse.

Indtil videre er der ingen, der har meldt sig til at tage over i Borgerlisten, og formanden tvivler på, at det vil lykkes at finde en ny bestyrelse inden generalforsamlingen.

Så har Borgerlisten et godt tilbud. Hele bestyrelsen trækker sig nemlig på generalforsamlingen 21. februar og inviterer nye kræfter til at tage over.

- Den eneste fælles dagsorden, vi har, er nok, at den her kommune er for lille og skal lægges sammen med en anden, og det kan en borgerliste ikke kæmpe for alene, siger Poul Erik Grønfeldt.

- Det er svært at finde samling om tingene og finde en fælles dagsorden i Borgerlisten. Og jeg har svært ved at se med den stramme økonomi, vi har i kommunen i dag, at vi nogensinde får fælles fodslaw til at komme igennem med noget.

- Min personlige vurdering er, at Borgerlisten har overlevet sig selv. Den havde sin berettigelse for ti år siden, men i dag er der andre udfordringer i Kerteminde Kommune, siger Poul Erik Grønfeldt.

De Konservative huggede

Lidt mere optimistisk er bestyrelsesmedlem Lena Bækholm, der krydser fingre for, at der op til generalforsamlingen vil dukke et par stykker op, der vil overtage stafetten i Borgerlisten.

- Vi var jo en ud af kun tre borgerlister i hele danmark, der evnede at få en kandidat valgt ved sidste kommunalvalg, siger Lena Bækholm, der udover splittelsen i listen peger på at listen nedtur skyldtes, at Borgerlisten ikke var skarpe nok ved sidste kommunalvalg.

- Vi gik til valg på ordentlighed og en ansvarlig økonomi. Og jeg har sagt, at vi skulle være gået til valg på en kommunesammenlægning i stedet. Men det var de andre ikke klar til. Vi skulle have været dem, der gik ud og sagde tingene, som de er. At Kerteminde Kommune er for lille, siger Lena Bækholm, der også mener, at succesen for de Konservative, der gik frem fra et til syv mandater, blæste Borgerlisten af banen.

- Der er ingen tvivl om, at på vores hjemmebane i Langeskov, der huggede De Konservative for fuld udblæsning. Med det valg, de havde, kunne vi ikke stille noget som helst op, siger Lena Bækholm, der vurderer, at en del af de borgerlige vælgere, der gik fra Borgerlisten til De Konservative ved valget, er skuffet over den indsats, De Konservative har leveret.

- De Konservative kom med mange løfter under valgkampen. Men efter valget har de både stemt for skattestigninger og tillægsbevillinger til budgettet, og det er jo ikke konservativ politik.

Borgerlisten holder generalformsaling 21. februar klokken 19 i Langeskov Hallen.