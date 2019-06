Sidste grund solgt i Tårup Strandpark: - Der er mange, der vil til vores lille skønne plet her i Kerteminde

- Hvis du er en familie, hvor far arbejder i København, så kan du jo bygge et helt slot i Langeskov for de penge, du kan få en gammel rønne for i København, siger Jens-Arne Hansen, der vil have flere kommunale grunde udstykket i Kerteminde Kommune.

Kerteminde: 11 år efter byrådet udlagde en flad mark ved Kverneland til parcelhuskvarter, er den sidste grund solgt i Tårup Strandpark. Grunden er en ud af otte, som Kerteminde Kommune indtil videre har solgt i år. Og det gode salg glæder næstformand i ervhvers- og arbejdsudvalget, Jens-Arne Hansen (S). - I øjeblikket kan vi godt mærke, at der er mange, der vil til vores lille skønne plet her i Kerteminde, fortæller Jens-Arne Hansen, der mener, at det nu er på tide, at byrådet begynder at kigge på, hvor der kan udstykkes flere grunde tæt på Kerteminde. - Det er hammervigtigt, at vi begynder at kigge på, hvor vi kan lave nye udvidelser. Men vi er jo klemt af vandet på den ene side.

Et slot i Langeskov Udover grunden i Tårup Strandpark har kommunen i år solgt fire grunde i Marslev, to i Munkebo og en i Langeskov. - Folk vil jo gene til Kerteminde-området, men der er også godt gang i den i Langeskovområdet, hvor der er mange private byggegrunde, siger Jens-Arne Hansen. - Og infrastrukturen er jo i orden i Langeskov. Du kan hoppe på toget og så kan du ikke nå at sætte dig ned, før du er i Odense. Og hvis du er en familie, hvor far arbejder i København, så kan du jo bygge et helt slot i Langeskov for de penge, du kan få en gammel rønne for i København.