Sidste frist for at kommentere: Ny lokalplan for Kerteminde Midtby på vej

Fristen for at komme med forslag til en ny planlægning for Kerteminde Midtby udløber søndag den 9. december.

Kerteminde: - Det kan være svært at finde ud af, hvad man må og ikke må i Kerteminde Midtby, fordi noget af midtbyen er omfattet af lokalplaner, medens andre kun er omfattet af bevaringsdeklarationen. Derfor vil vi nu samle hele midtbyen i en ny lokalplan, så det bliver mere overskueligt både for borgere og for administrationen, fortæller ingeniør ved kommunen, Mia Schmidt Vernon.

Forud for, at det detaljerede arbejde med en lokalplan går i gang, har kommunen inviteret alle interesserede til at deltage i en forhøring. Her kan man komme med forslag og kommentarer til, hvad man mener er særligt vigtigt i en komende lokalplan.

Forhøringen kan findes på kommunens hjemmeside på internettet, men det er der formentlig ikke mange, der har opdaget, for indtil nu er der kun kommet en enkelt kommentar.