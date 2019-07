Sidste aften med Kerteminderevyen: Kom og få gratis bobler, når revydirektøren springer nøgen i havnen

Suverænt revy-år

Revydirektørens dukkert er blevet lidt af en tilskuermagnet, så der er udsolgt til den sidste forestilling.

- Hvis man bare bliver ved længe nok, så bliver det jo en begivenhed, konstaterer Mads Nørby, der forklarer, at springet i vandet er en symbolsk markering af, at nu er revyen slut.

- Jeg tager et hovedspring i den rivende strøm under broen for at vaske revystøvet af og være klar til at holde sommerferie uden revy.

Selvom man ikke har billet til den sidste forestilling, er folk velkomne til at møde op ved Langebro i Renæssancehavnen lidt over klokken ti og sige farvel til Kerteminderevyen, mens de nyder et glas bobler og ser revydirektøren springe i havnen.

Enkelte år har skuespillerne også taget turen i havnen, men det tør Mads Nørby ikke love sker i år.

Revydirektøren kalder revyåret 2019 for et suverænt år med et godt billetsalg.

- Det hele er gået dejligt let. Der har ikke været nogen uheld og ulykker. Publikum har været glade. Holdet har været dejlige, og det har gjort det let at være direktør.