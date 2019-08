- Vi er lidt på spanden, for i øjeblikket har vi kun to mulige placeringer, og det var jo meningen, at vi skulle have dækket hele kommunens kyststrækning ind. Derfor har vi udsat projektet et år mere. Biolog ved kommunen, Anders Køhl Søholm, leder efter flere lodsejere, der vil give plads til et shelter eller to.

Kerteminde: Det har været op ad bakke hele vejen med projekt Blå Støttepunkter i Kerteminde. Først skulle de kystnære shelters til kajakroere, vandrere og alle mulige andre naturelskere have været klar i 2017. Så blev det udsat til 2019, og nu er det igen udsat, så shelterne nu tidligst bliver bygget i 2020. For projektet generelt - der skal føre hele vejen nord om Fyn fra Helnæs til Nyborg - har der været problemer med naturlovgivningen, der administreres meget restriktivt af Kystdirektoratet. For Kertemindes vedkommende kommer dertil, at lodsejerne ikke rigtigt er interesseret i at have naturturister på deres matrikel. - Sidste år havde vi fire steder, vi kunne sætte shelters op, men nu er vi nede på to. En lodsejer fortrød, og en anden solgte sin jord, og den nye ejer siger nej tak, fortæller Martin Køhl Søholm, biolog ved Kerteminde Kommune. - Det var jo meningen, at vi skulle have dækket hele kystlinjen af med shelters for hver cirka 10 kilometer. Så vi er lidt på spanden lige i øjeblikket.

Lodsejere søges - kystnære eller ej Han håber inderligt, at der sidder nogle lodsejere derude, der gerne vil lægge jord til, at der opføres et shelter eller to. - Lodsejeren kan jo selv benytte det, når der ikke er turister i det, og der må opkræves 30 kroner pr. person for en overnatning, lokker han. Og man behøver ikke at være så bange for at gæsterne sviner og laver ballade. Det ser vi tydeligt ved shelteret på Jøvet. Det bliver altid efterladt pænt og ordentligt. Det er jo naturelskere, der begiver sig ud på den slags ferie. Man kan jo også i første omgang tage en prøveperiode på for eksempel tre år. Så kan vi flytte shelteret igen, hvis man ikke vil være med længere. På grund af de problemer, projektet er ude i, er Martin Køhl Søholm også interesseret i at høre fra lodsejere, som ikke ligger helt ud til kysten. Skulle man eje et stykke jord og være indstillet på at give plads for et shelter, så ring endelig til Martin Køhl Søholm på 65 15 14 86, så bliver han meget glad.