Ser du månen, Daniel: Danmarkspremiere på dansk gidselfilm i Kerteminde Kino

Kerteminde: Filmen "Ser du Månen, Daniel" har danmarkspremiere torsdag 29. august kl. 20.15. i Kerteminde Kino.

I hovedrollen ses Esben Smed og Anders W. Berthelsen.

Filmen handler om den danske fotograf Daniel Rye, der sad som gidsel i 398 dage hos terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien.

I filmen følger vi Daniels kamp for overlevelse, hans venskab med James og hvordan hans familie hjemme i Danmark håndterer frygten for, at deres søn aldrig kommer hjem.

Midt i krisen står den danske gidselforhandler Arthur, der får en afgørende rolle i befrielsen.

