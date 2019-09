Seniorkvinder får ny træner

Kerteminde: Kim Bernth Vejen er blevet ny træner for Kerteminde HKs seniorkvinder.

Han skal træne kvinderne i den kommende sæson, og han er for længst gået i gang med arbejdet.

Kim B. Vejen bor nær Rynkeby sammen med sin kæreste. Han har været aktiv håndboldspiller i 20 år, og han har indtil videre kun trænet kvinder.

Kerteminde Håndboldklubs bestyrelse glæder sig over, at Kim Bernth Vejen har besluttet sig for at ville træne KH's seniorkvinder, som lægger ud i serie 1 i den kommende sæson. Indtil videre har der været et fint fremmøde og en god energi til træning i denne sæson.

Det er besluttet, at klubben lægger ud med et enkelt hold i serie 1, men det kan være, at der kommer lidt flere til, så der kan være to hold efter jul. Og det er også besluttet, at seniorgruppen træner sammen med U17-holdet, så der altid er optimale træningsmuligheder, og så der med garanti altid er et godt træningsmiljø hver tirsdag og hver torsdag.