Selvstændig farvehandler skal på barsel: - Jeg har ikke økonomi til at ansætte en barselsvikar

Det giver nogle udfordringer, når man som selvstændig bliver gravid og skal på barsel. Det har 36-årige Louise Kirkeløkke Hansen, der er indehaver af tre Flügger Farver-butikker - blandt andet én i Kerteminde - måtte sande.

Kerteminde: Under Louise Kirkeløkke Hansens maveskind bokser en lille pige, som kommer til verden i april. 36-årige Louise Kirkeløkke Hansen glæder sig til at se hende - og til hun og kæresten bliver forældre for første gang. Når en baby melder sin ankomst, skal der ofte en del planlægning til for at være klar, og for Louise Kirkeløkke Hansen er der lidt ekstra planlægning. Hun er nemlig indehaver af tre Flügger Farver-forretninger - en i Årslev, i Nyborg og på Grønlandsgade i Kerteminde. Som selvstændig har hun mange kasketter på, og dem kan hun ikke bare overgive til én barselsvikar, for sådan én er der ikke økonomi til at ansætte. - Jeg har en lille virksomhed, og pengene er små. Så det er bare sårbart for mig. Derfor kan jeg ikke ansætte en butikschef i mit fravær, fortæller Louise Kirkeløkke Hansen, som også selv måtte træde til som vikar, da en af hendes ansatte i efteråret blev kørt ned af en bil og brækkede benet. - Det var lige i begyndelsen af min graviditet, hvor jeg til tider havde det ret skidt. Senere fik hun selv en virus på balancenerven og var helt sat ud af spil. - Det er altså en stressfaktor, når du er selvstændig og ved, at der er nogle ting, der bare hober sig op.

Jeg har en lille virksomhed, og pengene er små. Så det er bare sårbart for mig. Derfor kan jeg ikke ansætte en butikschef i mit fravær. Louise Kirkekøkke Hansen, indehaver af de Flügger Farver-butikker.

Må uddelegere opgaver Omsætningen i farve-butikkerne ligger årligt på 4,5 millioner kroner, og for de penge skal Louise Kirkeløkke Hansen betale tre huslejer og løn til - til tider - fem medarbejdere. - Derfor er jeg lige nu, hvor jeg skal på barsel, nødt til at forsøge at uddelegere mine opgaver til de gode medarbejdere, jeg har. Heldigvis er Louise Kirkeløkke Hansen tryg ved, at overlade ansvaret til sine ansatte. - De bliver butikschefer i deres butikker. Jeg skal bare sørge for at klæde dem ordentligt på, og det skal nok lykkes, men der er mange småting, som skal på plads, inden jeg kan gå på barsel, fortæller hun. Efter planen går hun på barsel midt i marts - fire uger før termin, og så håber hun at være væk fra arbejdet i 10 måneder. - Eller som min revisor siger: Så lang tid, der er råd. - Men jeg vil virkelig bare gerne koncentrere mig om min lille familie - og ikke så meget om arbejde, men jeg får nok svært ved at slippe det helt. Lige nu har Louise Kirkeløkke Hansen også den udfordring, at hun har én telefon, som både er privat - og arbejdstelefon. Det skulle hun gerne have skilt lidt ad. - Det kan godt være, at jeg skal have mig et nyt privatnummer, og så må mit arbejdsnummer blive viderestillet.

Maler-hjerte fra barndommen Louise Kirkeløkke Hansen, der bor i Årslev, blev selvstændig som 24-årig, hvor hun overtog sin første forretning efter sin bror og far, der begge er malermestre. Faktisk er hun fjerde generation i en malerfamilie. Hendes oldefar var maler, og det samme blev hendes farfar og far. Hun vil ikke selv være maler, for hun vil hellere have menneskekontakten. - Tempoet som maler er for kedeligt til mig, smiler hun. Derfor blev hun uddannet inden for detail og var i farvelære, inden hun overtog sin første butik, som er den i Årslev. Næsten samtidigt med at hun overtog ansvaret for den, fik hun forretning i Nyborg. For fem år siden overtog hun så forretningen i Kerteminde. - Jeg kan virkelig godt lide den alsidige arbejdsuge, jeg har, med alle de forskellige opgaver. Også selv om jeg har fundet ud af, at jeg ikke kan regne med, at en uge bliver, som jeg havde planlagt.