Seks kvier døde af taks-forgiftning: Stor opbakning til kvægavlere

Seks af Sybergkvægs kvier er døde efter at have spist giftig taks, der var smidt i deres indhegning. Historien er blevet delt utallige gange på sociale medier. Peter Bisgaard og Lene Gommesen håber stadig at finde frem til den ansvarlige.

Tårup: Det har været nogle hårde dage for kvægavlerne Lene Gommesen og Peter Bisgaard siden de onsdag morgen fandt tre af deres 11 kvier i Munkebo Multipark døde af forgiftning fra en bunke haveaffald, indeholdende taks. Senere døde yderligere tre dyr af forgiftningen.

Fredag fortæller Lene Gommesen, at der ikke er flere af kvierne, der er døde, men at to stadig skranter.

- Det har været hårdt, og også rigtig hårdt for vores børn. Det går dem rigtig meget på, for dyrene betyder meget for os. Vi kan godt mærke, at det har været nogle hårde dage med ikke ret meget søvn, fordi vi er nede at se til de øvrige dyr, fortæller hun.

Historien om de seks døde kvier er blevet delt vidt og bredt på sociale medier, trods det har kvægavlerne endnu ikke fået henvendelse fra personen, der har smidt haveaffaldet ind til kvæget.

- Jeg synes, det er fantastisk, at folk de deler det. Der har også været rigtig mange, der har ringet og skrevet til os, også folk, som vi ikke engang kender, men som kender vores dyr, har henvendt sig til os. Det har været rigtig dejligt med den opbakning og støtte. Det er helt overvældende, siger Lene Gommesen og tilføjer:

- Og det lægger selvfølgelig også lidt pres på, at der er nogen, der måske sidder med lidt dårlig samvittighed og til sidst henvender sig til os.