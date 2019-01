Se video: Vandet toppede i 1,24 i Kerteminde

Kerteminde: Onsdag morgen ser det ud til, at Kerteminde slipper for de værste oversvømmelser.

Højvandet toppede klokken 8.10 i 1,24 meter over dagligt vande, og det er en del under den store oversvømmelse i 2006, hvor vandet kom op omkring 1,6 meter, og stormen Bodil i 2013, hvor vandet var over 1,4 meter.

Alligevel blev der holdt udgik ved kajkanten i Kerteminde. I den tidligere restaurant Thorsted ved Renæssancehavnen i Kerteminde, der ligger helt ude ved vandkanten, var ejer Jan Hansen sammen med sin søn på plads fra klokken 5.30 for at holde øje med, om vandet skulle komme ind i restauranten.

- Det ser ud til, at vi er fredet for den her gang, fortalte Jan Hansen kort efter klokken 9.

Han vurderer, at vandet, da det var højest, manglede omkring fem centimeter i at komme ind i restauranten.