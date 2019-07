Se, hvad kirsebærministeren skal hygge med og danse til på Kirsebærfestivalen

2) En weekend uden for mange pligter

Sidste år var travl for Nils-Peter. Når man bliver minister, skal man tage sig af gåture med dronningen, og folk vil gerne snakke.

I år bliver mere stille og rolig for kirsebærministeren.

- Det bliver fint at gå op igennem gaden og snakke med folk uden dronningen den her gang. Jeg skal ikke så meget formelt, så jeg har frihed til at gøre, hvad jeg vil, spise en masse god mad og hygge.