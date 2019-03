Se hvad det koster at blive dyppet i mælk og havtorn på Kertemindes nye spa-resort

Kerteminde: Der er lagt op til selvforkælelse i den helt store stil, når Great Northerns nye spa åbner 26. maj. Men det bliver ikke en helt billig fornøjelse at dyppe tæerne eller få lagt ansigtsmaske i spaen.

En såkaldt "Great Northern Day Spa"- pakke, hvor der bliver puslet om dig i fire timer, løber således op i 3300 kroner. Men så indbefatter det også indgang til spaen. En "relax massage," "facial treatment," "bodypeeling," "milkbath," et "havtorn bodywrap" og en "nice feet" behandling.

Hvis du bagefter skal have rettet lidt på kropsbehåringen koster voksning af armhulerne 150 kroner. På benene koster det 350 kroner at blive glat, og hvis du går hele vejen, må du af med 400 kroner for en "brazilian wax".

Har du behov for lidt ekstra hjælp imod rynkerne, kan du få en "utimate-facial"- behandling til 1300 kroner, med dobbelt afrensning, peeling, "natural facelifting" og lysterapi.

Efter spa-behandlingerne kan du slutte af med en omgang yoga til den mere overkommelige pris af 100 kroner for 60 minutter.