Se, hvad der hitter blandt kunderne i sommervarmen: Kød til grillen, noget til tørsten og skildpadde i isen

2. Skildpadder, sorbet og guf

I Vaffelhuset er det, som det har været i flere år, en gammeldaws med to kugler og guf på toppen, der hitter ifølge ejeren.

- Ni ud af ti vil have guf på og næsten alle - 95 procent - vil have isen i vaffel. Vi er begyndt at sælge mere softice end førhen, og flere er begyndt at ville have isen i bæger. Men det er langt fra mange, siger Jan Møller og tilføjer:

- Det er skildpaddeisen, der ligger helt i top. Så kommer nougat, chokolade og på en tredjeplads lakridsen.

Det ændrer sig lidt, når solens stråler skinner ekstra meget igennem og sender sommertemperaturer over Kerteminde, fortæller ejeren.

- Når det er så godt vejr som i de her dage, er det svært at holde sorbet-isen til. Det er de helt vilde med i her i varmen, siger han.