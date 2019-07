Se fraværsprocenterne: Kertemindes politikere kommer, når man indkalder

Når vælgere stemmer deres lokale Kerteminde-politikere ind i byrådet, så er det med forventningen om, at de repræsenterer deres holdninger. Her er fraværsprocenterne på Kertemindes politikere, så du kan se, hvem der møder op og slår et slag for det, du har stemt på, og det er der mange af dem, der gør.

En opgørelse som avisen har lavet af data fra de politiske udvalg og byrådet i kommunen, viser, at kommunens politikere blot har en samlet fraværsprocent på 4,76 procent. Man kan langt de fleste af gangene regne med, at der er fuldt hus, når der skal findes løsninger på de politiske sager i kommunen.

Om det er grunden til, at Kertemindes politikere er mødestærke, når de bliver indkaldt til møde i byråd og udvalg, er ikke til at sige, men mødestærke - det er de.

Kerteminde: Det er ikke altid lige let at være politiker i Kerteminde. Man står til offentlig skue, og de mindste fejl bliver påpeget.

Politikerlivet versus hverdagen

En politiker har ikke den store økonomiske gevinst ud af arbejdet i byrådet. Deres løn er reguleret efter borgmesterens - blot langt lavere. Det betyder, at man bliver nødt til at have et almindeligt arbejde ved siden af den politiske dont.

Derfor kan det være svært at jonglere de to, siger ekspert i kommunale anliggender og chefforsker ved Danmarks Journalisthøjskole Roger Buch.

- Det ideelle ville selvfølgelig være, hvis politikerne mødte op hver gang. Det er dog sådan, at politikerne er deltidspolitikere. Det betyder, at de skal få alt til at passe sammen. Ikke bare med deres almindelige arbejde, men også med de forskellige udvalg. Vi ser ofte, at politikerne er med i andre "øvrige udvalg", og så skal de prioritere deres tid på bedste vis. Det går ind under lovligt fravær, siger han.

Der er en række regler for, hvornår en politiker lovligt må blive væk fra deres tjans i kommunen.

Arbejdet er i udgangspunktet et borgerligt ombud. Det betyder, at det er en pligt som borger at deltage, og der er mødepligt, når der bliver indkaldt.

Men der er undtagelser.

Hvis du er syg, gravid, har barsel, adopterer, varetager et andet offentligt hverv, driver forretninger eller lignende, så bliver det godtaget som lovligt fravær.

Har politikerne højt fravær, kan de bliver trukket i deres vederlag.

- Jeg har ikke set nogen eksempler på, at lokalpolitikere er blevet trukket i deres vederlag, siger Roger Buch.