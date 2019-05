Se byrådsmødet live: Skal de handicappede betale mere for maden?

Kerteminde: Det bliver et af de korte af slagsen, når byrådet i Kerteminde holder byrådsmøde.

Inklusiv godkendelse af dagsordenen og spørgetid har byrådet syv punkter på dagsordenen.

Helt fredeligt bliver det formentlig ikke.

Under punkt 281: Serviceydelse vedrørende kost for handicap- og psykiatriområdet, er der nemlig på forhånd lagt op til en heftig debat.

Punktet handler om, at kommunen vil hæve betalingen for kost på bostederne og støttecentre til den øvre grænse for brugerbetaling.

Det er ikke alle byrådsmedlemmer, der synes, det er en god idé.

Følg med fra klokken 17.