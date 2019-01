- Der blæser positive vinde over erhvervslivet, fortalte borgmester Kasper Olesen ved årets nytårskur, hvor han glædede sig over, at der kom 250 nye virksomheder til Kerteminde Kommune i 2018.

Kerteminde: Det blev MHI Vestas, der vandt Årets Innovationspris 2018 ved erhvervslivets nytårskur mandag aften på Johannes Larsen Museet. - Det er altid rart at blive nomineret og værdsat, for de indsatser vi laver, takkede Roger Hansen fra MHI Vestas, inden han gav en præsentation af virksomheden på Lindø. Prisen uddeles af Kerteminde Kommune og Kerteminde Erhvervsforening i fællesskab, og i begrundelsen for at vælge MHI Vestas som årets innovative virksomhed lagde dommerkomiteen blandt andet vægt på, at virksomheden har haft en kraftig vækst inden for en kortere årrække. - De har skabt en meget stor vækst, og den er skabt på baggrund af, at de har en meget høj grad af innovativ tilgang til produktudvikling. Det, at de har forsket i at udvikle nye produkter, gør, at de er så stærke på markedet, fortæller formand for Kerteminde Erhvervsforening, Jess Aagaard. Det synlige bevis på hæderen er hvert år et kunstværk med et strejf af Kerteminde Kommune. I år fik MHI Vestas et maleri af Kamilla Talbot, der er maleren Johannes Larsens oldebarn. Eller fik og fik - maleriet er nemlig i øjeblikket udstillet på Johannes Larsen Museet, og derfor måtte Roger Hansen tage tomhændet hjem igen. - Derfor får i ikke præmien med i dag, for vi har lovet at lade det blive hængende, indtil udstillingen er færdig. Så vil det til gengæld blive bragt, lovede Jess Aagaard.

Godsejerfrue på Lundsgård Gods, Vini Iuel, med orkester underholdt de cirka 140 fremmødte til årets nytårskur. Foto: Peter Ammitzbøll

Der blæser positive vinde Nytårskuren blev indledt med borgmester Kasper Olesen, der gjorde status over erhvervslivet i Kerteminde Kommune. - Der blæser positive vinde over erhvervslivet her i Kerteminde Kommune. I 2018 er antallet af nye virksomheder steget med 250, fortalte Kasper Olesen, der glædede sig over de gode tider for erhvervslivet. Fem virksomheder fra kommunen er blevet udpeget som gazellevirksomheder. Og i en undersøgelse fra 2018 over, hvor attraktive kommunerne er for de danske virksomheder at placere deres virksomhed i, blev Kerteminde nummer to på Fyn og nummer fem i Region Syddanmark. - Og arbejdsløsheden ligger rekordlavt, hvilket både er godt for den enkelte og for fællesskabet, sagde Kasper Olesen, der efter de mange positive ord lige havde et enkelt ønske til erhvervslivet. På sin vej rundt til kommunens virksomheder, møder borgmesteren nemlig mange virksomheder, der har ønsker til kommunen. Nogen gange kan de klares ved ændredes arbejdsgange, andre gange koster de penge. Og lige netop penge mangler der i kommunekassen. Løsningen ligger ifølge borgmesteren lige for. Der er nemlig stadig en gruppe mennesker i Kerteminde Kommune, som har svært ved at blive en del af arbejdsmarkedet. - Hvis vi ved fælles hjælp kunne flytte nogle fra forsørgelse og ud i arbejde, så er der penge til udvikling og opfyldelse af jeres ønsker - og det er så mit ønske, at vi lykkes med det, sagde borgmesteren.

Borgmester Kasper Olesen kaldte fremgang på Lindø for "nærmest et eventyr". Foto: Peter Ammitzbøll