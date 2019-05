Se billederne: Peter Brandes-skulptur på et ton og 3,5 meter kom på plads med kran

Johannes Larsen Museet i Kerteminde har fået en ny skulptur i haven. Den vejer et ton og er 3,5 meter høj. En lastbil, et hul, fire mænd og en kran har fået det værdifulde og store kunstværk på plads.

Kerteminde: Blandt fuglesang, træer og havudsigt er der gravet et stort hul i haven hos Johannes Larsen Museet i Kerteminde. I hullet skal der onsdag placeres en Peter Brandes-skulptur - Tollundkrukken - der vejer et ton og er 3,5 meter høj. Et arbejde, der har krævet grundig planlægning. Det beretter museets leder, Jeppe Pries Gersbøll.

- Det er det største kunstværk nogensinde på museet. Det kræver lidt mere planlægning end med et maleri. Vi begyndte at planlægge udstillingen sidste år. Men det er afgjort det værd, siger han.

Tirsdag er skulpturen blevet hentet i Silkeborg, hvor den har sin sædvanlige plads hos Jyske Bank, der har lånt den til det fynske museum. Med lastbil og hjælp fra en specialiseret kunsttransportør er den kommet sikkert til den grønne have. Der er blevet placeret køreplader på græsset, og onsdag har fire mænd gravet hul, fået den ud af lastbilen, hejst op med kran og placeret i hullet.

Det er noget, museumslederen tager med koldt vand i blodet.

- Den er naturligvis forsikret som alt andet - også under transport. Jeg kunne være nervøs, men det er professionelle og specialiserede folk, der er vant til det, siger han.

Det store bronze-kunstværk bliver præsenteret til fernisering den 7. juni. Museumslederen har en klar forventning til, at det store planlægnings- og logisitkarbejde vil bære frugt.

- Jeg mener afgjort, at det er det værd. Den har en signalværdi. Det er noget specielt. Det er et kig ind i kunstnerens værksted. Jeg har en god forventning om, at det bliver en succes, siger Jeppe Pries Gersbøll.