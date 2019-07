Se billederne: Manddomsprøve med spring fra Langebro holdes i hævd

I generationer har det været en tradition - og en manddomsprøve - at de unge springer i havnen. Først sprang de fra jernbanebroen, som for længst er væk, og siden har de sprunget fra Langebro.

Kerteminde: Man kan høre det på god afstand, når de unge følger den gamle Kerteminde-tradition og springer i havnen fra Langebro: Dels bliver der heppet og grinet og hygget, og dels så giver det et betragteligt plask, når springeren lander i vandet rundt regnet tre meter længere nede.

Forholdene for brospringerne er fine - der er renæssancehavnens trætrapper at ligge og dase på, og så er der monteret en stige, så det er nemt at komme op af vandet.

Blandt fredagens brospringere er en lille flok unge mænd, der er kommet fra Ullerslev målrettet for at springe i havnen.

- Det gør vi, hver gang det er godt vejr, for der er blevet så lækkert her på renæssancehavnen, siger 20-årige Kristian Varager.

- Hellere her end ved Nordstranden, for her skal man ikke gå ret langt for at komme i vandet, og man får ikke sand mellem tæerne. Og så er det så dejligt bare at drive med strømmen.

De unge mænd er helt klar over, at det er en stolt gammel Kerteminde-tradition, de holder i hævd:

- Min mor havde butik her, da jeg var barn, og jeg kan tydeligt huske, når vi kom kørende, og jeg så de store stå og springe i, fortæller Kristian Varager.

Men det er højt ned, når man står på broen: - Når man står deroppe og kigger ned, så er der langt, indrømmer 20-årige Sebastian Lundgren.

- Ja, vedgår Kristian Varager. - Men når man først har sprunget en gang, så går det meget lettere.

Og så skal man lige huske at se sig om og se, om der er en båd på vej, inden man springer, tilføjer 19-årige Mads Møllegaard.