Kerteminde: De havde smurt 500 rundstykker til de morgenfriske folk, der lagde vejen forbi Torvet i Kerteminde fredag morgen.

Traditionen tro blev Kirsebærfestivalen nemlig skudt i gang med morgenbrød fra Langegade Bageri og æblemost fra Nybro Frugtplantage. De havde fået folk til at sidde på torvet og vente fra klokken 8.30. Det fortalte Else Møller fra Turismens Venner, mens hun fredag formiddag hjalp til med at få rundstykkerne over disken. Hun har været med til at starte Kirsebærfestivalen for 15 år siden, da hun var borgmester.

- På det første kvarter har vi givet omkring 400 rundstykker til folk, og vi er løbet tør for paptallerkener, sagde hun og tilføjede:

- Dengang var der slet ikke så mange. Det bliver større og større hvert år.

På Torvet kom der flere og flere mennesker til. Unge som gamle spiste et rundstykke, drak kaffe eller æblemost til musikkens toner. Også hunden Abby havde fundet vejen til Torvet. Med øjnene rettet direkte mod sin ejers rundstykke.