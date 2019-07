Se alle billederne: 14 rækkehuse er bygget færdige på budget to måneder før tid

Interessen for de 14 rækkehuse har været overvældende og allerede ved juletid, besluttede Henrik Madsen at lukke for, at interesserede kunne blive skrevet op på ventelisten.

- Vi har faktisk lige siddet på afleveringsmøde og glædet os over, at byggeriet ikke bare er færdig før tid, vi overholder også budgettet, fortæller den glade bygherre, Henrik Lena Madsen.

Egentlig var det meningen, at rækkehusene først skulle være klar til indflytning engang i oktober, men på grund af en mild vinter er byggeriet gået så godt, at de første ni familier fik overdraget nøglerne torsdag, og de sidste fem flytter ind først i september.

De 14 rækkehuse er på 96 kvadratmeter eksklusiv skur.Hvert hus er indrettet med tre eller fire værelser. Husene er opført som lavenergihuse efter nyeste standard, og området er bygget med et "lokalt afvandingssystem", som sender regnvandet tilbage til naturen i stedet for sammen med spildevandet.

Ventelisten er åben igen

Af de første ni familier, der flytter ind torsdag, kommer de to fra Odense, mens resten er fra lokalområdet.

- Dynamikken i det her er, at det er mennesker, der sælger deres hus, fordi de gerne vil over i en lejebolig, og så kommer der nye familier til, som overtager deres hus, forklarer Henrik Madsen.

- Det er et stort spænd i aldersgruppen blandt dem, der flytter ind. Vi har både en ung mor med et barn, og vi har en på 93, fortæller Henrik Madsen, der efter rækkehusene er blevet udlejet, har valgt at åbne ventelisten igen.

- Men jeg håber da, at der kommer til at gå flere år, for det skulle da nærmest kun være ulykkelige omstændigheder, der gør, at der er nye, der kan flytte ind.

Det er NJ-gruppen A/S i Odense, der har været totalleverandør på byggeriet.