Kerteminde: Søndag 23. juni klokken 15.00 er der koncert i Kerteminde Kirke.

Her opfører sangeren David Danholt og pianisten Charlotte Thaning Franz Schuberts "Die Schöne Müllerin" - en sangcyklus, der handler om en ung møllersvend, der bryder op hjemmefra for at søge lykken, og som følelsesmæssigt kommer vist omkring fra den store lykke til den store tragedie.

Det betegnes som et af Schuberts vigtigste værker.

Der er gratis entre til koncerten. /cak