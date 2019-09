Sammen mod sklerose: Kerteminde vil stoppe frygtet sygdom

Kerteminde: Antallet af danskere med sklerose er fordoblet på bare 20 år - og hver eneste dag konstateres der i gennemsnit to nye tilfælde.

Flere end 16.000 danskere lever med sklerose.

Søndag 8. september banker foreningens frivillige derfor på dørene i Kerteminde for at samle penge ind til forskning i sygdommen.

Det er første gang at Scleroseforeningens indsamling er landsdækkende, og foreningens 46 lokalafdelinger går forrest i kampen mod sklerose. Blandt dem Lokalafdeling Odense, Kerteminde, Nordfyn.

Forskning i årsagerne til sklerose og i bedre behandling er helt afgørende, hvis sygdommen skal stoppes. Hver eneste krone, der bliver samlet ind anden søndag i september, gør derfor en stor forskel.

- Indsamlingens formål er at sikre flere penge til forskning. For det er netop forskning, der skal gøre os i stand til at stoppe sygdommen, siger forskningschef i Skleroseforeningen, Lasse Skovgaard.

Du kan melde dig som indsamler på www.sammenmodsclerose.dk.