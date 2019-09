Samarbejde på tværs af gymnastikforeninger bærer frugt

Vejstrup: I et tæt samarbejde har gymnastikforeningerne fra Drigstrup, Hindsholm, Munkebo, Kerteminde, Kølstrup-Rynkeby og Marslev arrangeret en fælles inspirationsdag med 80 deltagere. Alle foreningernes trænere og hjælpetrænere var inviteret til Vejstrup Efterskole. Dagen var delt ind i moduler, og deltagerne fik mulighed for at få tre inspirationskurser.

Flere af foreningerne har i forvejen et samarbejde om to fælleshold, og sammen arrangerer foreningerne DGI opvisningen i Kerteminde. Til opvisningen i foråret fortalte foreningerne om samarbejdet, og blandt publikum sad ejerne af Butlers Choice, der ønskede at støtte det videre arbejde og sponsorerede 5000 kr. Pengene er gået til Inspirationsdagen, hvor også Nybro Frugt har sponsoreret æbler og most.

Overordnet ønsker foreningerne at samarbejde på tværs for at højne gymnastikken på hele Nordøstfyn. Derfor ser foreningerne ikke hinanden som konkurrenter, men derimod er de åbne for at videns-dele, så alle styrker deres egen forening og samlet gymnastikken på Nordøstfyn.