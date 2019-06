Salget af byggegrunde i Langeskov Nord er fordoblet: - Dem som hidtil har gået og kigget, de slår til nu

Interessen for at leje et af de nye rækkehuse, Mogens Knudsen A/S bygger ved Elmehaven, er så stor, at alle rækkehusene nu bliver bygget til udlejning.

Langeskov: Der er for alvor kommet gang i salget af byggegrunde i udstykningen Langeskov Nord, der ejes af tømrer og entreprenørfirmaet Mogens Knudsen A/S.

Direktør Jacob Knudsen har netop skrevet under på slutseddel nummer 22. Det er en fordobling fra foråret 2018, hvor der var solgt 11 grunde.

- Vi kan godt mærke, at der er gået hul på bylden. Børnefamilierne er begyndt at komme til, og dem som hidtil har gået og kigget, de slår til nu, siger Jacob Knudsen.

Der er 134 grunde i udstykningen, hvor de første grunde blev udbudt til salg for tre et halvt år siden. I starten gik det lidt sløvt med salget. Men efter de første huse er blevet bygget, og køberne kan se området tage form, er interessen steget.

- Vi bilder os ind, at nu er vi i gang. Men vi gør også meget for at skille os ud. Vi har en havemand, der render og klipper græsset og hækkene og renser for ukrudt, fortæller Jacob Knudsen, der vurderer, at det tager et år til halvandet, fra folk første gang begynder at kigge på en grund, til de har bygget hus.

- De bruger et halvt år på at finde ud af, at de gerne vil her ud. Så er grunden typisk reserveret i et halvt til et år, hvor de arbejder med projektet, forklarer Jacob Knudsen.

I øjeblikket er der 12 grunde reserveret, og i modsætning til andre udstykninger er det gratis at reservere en grund i Langeskov Nord.

- Vi kan mærke, at det er med til at holde på nogen, så har de ro til at sælge deres eget hus, og så er de ikke så stressede.