Da et flertal i økonomiudvalget var enige om, at der skulle ansættes en ekstra medarbejder i byggesagsafdelingen for at komme de lange ventetider på byggesager til livs, var det ikke alle partier, der umiddelbart nikkede ja. På byrådsmødet torsdag aften havde de dog revurderet deres holdning. De kaldte den blot "rettidigt omhu."