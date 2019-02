Sådan sparer kommunen: En byggesag kan tage 120 dage i stedet for syv

Tidligere måtte det maksimalt tage syv dage at få tilladelse til en ny carport, nu vil Kerteminde Kerteminde hæve målet for sagsbehandlingtiden til 120 dage. - Vi accepterer, at det bliver en lille smule dårligere, end det hidtil har været, siger udvalgsformand.

Kerteminde: Husejere i Kerteminde Kommune må i fremtiden væbne sig med tålmodighed, hvis de skal have godkendt en byggesag. På grund af besparelser er antallet af byggesagsbehandlere reduceret fra fire til tre, og det betyder, at sagsbehandlingstiden af byggesager bliver kraftig forøget. Hvor kommunen i dag har et servicemål om, at byggesager for en-familiehuse skal behandles indenfor syv dage, anbefaler administration, at servicemålet fremover skal være 120 dage. Servicemålene for byggesagsbehandlinger skal endeligt godkendes på næste uges møde i arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget. Formand for udvalget, Jens Gantriis, kalder det en prioritering, at kommunen er nødt til at spare en sagsbehandler væk, og han forventer, at udvalget godkender de nye servicemål. - Lige nu må vi bare erkende, at vi står i en situation, hvor hver en sten skal vendes, og der må vi acceptere, at det bliver en lille smule dårligere, end det hidtil har været, siger Jens Gantriis.

Det skal du vide om servicemål 1. Servicemålet for en byggesag er den tid, en ansøger skal regne med, at det tager kommunen at behandle sagen. Ofte går det hurtigere, hvis alle oplysninger foreligger i byggesagen. Andre gange kan det tage længere tid, hvis der skal gives dispensation, eller hvis der mangler oplysninger i sagen.



2. Servicemålene for Kerteminde Kommune har i 2018 været: Erhvervssager 1-3 dage, forespørgsler 7 dage, en-familiehuse (nye huse) 7 dage, øvrige sager: 30 dage.



3. I 2019 bliver kommunens servicemål:Erhvervssager 14 dage, Forespørgsler 120 dage, en-familiehuse (nye huse) 120 dage, øvrige sager 120 dage.



Kilde: Kerteminde Kommune

Hvor er smertegrænsen? - 120 dage er vel ikke bare en lille smule dårligere? - Nej, det har du ret i. Men fakta er bare, at vi står i en situation, hvor vi er mødt til at gøre nogle ting anderledes, end vi har gjort. - Jeg synes, det er træls, vi skal blive dårligere på noget, vi er gode til, men vi er nødt til alle sammen at løfte i flok. Administrationen forventer, at sagsbehandlingstiden løbende vil stige, når der kun er tre sagsbehandlere. Hvor er smertegrænsen for, hvilket servicemål i maksimalt kan have på behandling af byggesager? - Jeg vil sige det sådan, at nu er det nødvendigt, vi gør det her, og så må vi løbende tage en evaluering. Det er klart, at det må ikke få lov til at eskalere, så alting går i stå. Men jeg har ikke lige tænkt over, hvor smertegrænsen er. Servicemålet for erhvervssager har hidtil været på en til tre dage, og det mål bliver forhøjet til 14 dage. - Vi har haft en meget kort sagsbehandlingstid overfor erhvervslivet. Det fastholder vi. Så kan man sige: Er det den private carport man skal prioritere, eller er det virksomheden, der vil udvide med et eller andet, forklarer Jens Gantriis.

Boom i byggesager Kerteminde Kommune har hidtil haft stor succes med at nedbringe ventetiden i byggesager, og i 2018 var kommunen i stand til at overholde servicemålet på de syv dage for stort set alle byggesager for en-familiehuse, fortæller chef for erhverv og arbejdsmarked, Søren Ravn. - Jeg er stolt af mine folk, der er meget dygtige til det, de laver. I 2018 havde vi en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for erhvervssager på 1,4 dage (en komma fire, red), forklarer Søren Ravn. Men med en reduktion i medarbejderstaben, der håndterer byggesager på 25 procent, kan det ikke undgås, at sagsbehandlingstiden bliver længere. - Der vil ske en akkumulering af byggesager, og så bliver det krydret af, at antallet af byggesager ikke er jævnt fordelt over året. Der er et boom af byggesager fra marts til sommerferien. Derfor vil man se, at sagsbehandlingstiden fra marts og hen til sommerferien vil stige voldsomt for så at falde hen til næste marts, forklarer Søren Ravn.