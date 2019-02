Sådan kan du give dine gamle klude nyt liv

Dit slidte tøj kan sagtens genbruges. På et kursus i et undervisningslokale på Kertemindes genbrugesplads fik gammelt tøj lørdag fornyet deres levetid - med helt nye funktioner.

"Skræl en skjorte - slagt en sweater" lød budskabet på et kursus, som Kerteminde Husflid og Kerteminde Forsyning lørdag var gået sammen om at arrangere i et undervisningslokale på genbrugspladsen i Kerteminde.

Her var budskabet, at tøj, der er for godt til at smide ud, sagtens kan få nyt liv. Faktum er nemlig, at vi alle har en tendens til at smide tøj ud, som med lidt fingersnilde og idérighed sagtens kan fungere på én ny måde,

Det var Lotte Helle, der er kunstner og konsulent ved Fora, der er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet, der havde været fødselshjælper til kurset og havde kontaktet Kerteminde Forsyning. Og det var også hende, der lørdag underviste de 12 kvinder, som havde tilmeldt sig.

På de fire en halv time, som kurset varede, fik kursisterne forlænget levetiden på meget forskelligt tøj, som de selv havde medbragt til lejligheden.

June Enerstad lavede en brødkurv af sin fars gamle skjorte og en rulle sejlgarn. Ulla Due fik lavet en pude af gamle skjorter, og Rita Mikkelsen gik i gang med at få omskabt en gamle pels, hun havde fået forærende, til en taske og en halsedisse.

Her kan du se tre andre stykker stof, som også tidligere havde en anden funktion, men nu bliver brugt til noget andet.

Den lille skjorte Det her var engang en lilla skjorte. Nu fungerer den øverste del af skjorten med brystlommen som en lille nederdel med en lomme, og ærmerne på skjorten er blevet til et par babybukser.

Voksdug Engang var det her en voksdug, som var let at rengøre med en våd klud efter at have været brugt, men med tiden blev den lidt slidt. Nu fungerer noget af den i stedet som et vandtæt overtræk til cykelsadlen.